Allegro DVT presenta una serie completa di soluzioni di test per lo standard TV 3.0 a SET Expo 2025 per accelerare la distribuzione di ricevitori compatibili con DTV+ in Brasile

Allegro DVT, leader globale nel settore degli strumenti per la conformità video e i servizi di test, presenterà le sue soluzioni StreamWise System Streams e Astralis VQ Analyzer in occasione di SET ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 01/09/2025

SAN PAOLO: Allegro DVT, leader globale nel settore degli strumenti per la conformità video e i servizi di test, presenterà le sue soluzioni StreamWise System Streams e Astralis VQ Analyzer in occasione di SET Expo 2025 a San Paolo, dimostrando il proprio impegno a sostegno della distribuzione del sistema TV 3.0 in Brasile.

Il nuovo sistema TV 3.0, lo standard di trasmissione per la TV digitale di prossima generazione in Brasile, è stato sviluppato dal forum del sistema brasiliano per la TV digitale (SBTVD) e offre codec video avanzati (VVC, MPEG-5 LCEVC), audio di prossima generazione (MPEG-H), distribuzione ibrida, MIMO, avvisi di emergenza e supporto per la lingua dei segni, consentendo esperienze utenti più ricche.

