k-ID rafforza il suo team di leadership con Mike Mongeau, l'ex Family Product Lead di Xbox

k-ID, la piattaforma globale per la compliance che trasforma le esperienze digitali adeguate all'età per i giovani utenti in tutto il mondo, ha annunciato oggi la nomina di Mike Mongeau al ruolo di H...

Pubblicato il: 01/09/2025

L'ex Head of Family presso Xbox entra a far parte di k-ID come Head of Product per accelerare la tecnologia di sicurezza online globale.

SINGAPORE: k-ID, la piattaforma globale per la compliance che trasforma le esperienze digitali adeguate all'età per i giovani utenti in tutto il mondo, ha annunciato oggi la nomina di Mike Mongeau al ruolo di Head of Product. Mongeau entra a far parte di k-ID dopo un percorso in Microsoft, dove ha guidato l'esperienza di gaming per tutta la famiglia di Xbox, garantendo a milioni di bambini la possibilità di giocare in un ambiente sicuro e fornendo ai genitori gli strumenti per sentirtsi tranquilli in merito alle loro attività di gioco.

Mongeau attingerà alla sua vasta esperienza nell'ambito della tecnologia di sicurezza per i giovani e di sviluppo dei prodotti per promuovere la missione di k-ID volta a creare esperienze digitali affidabili e adatte all'età di ogni utente per bambini e adolescenti a livello globale.

