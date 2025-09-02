VERIMATRIX: cambiamenti nella governance del gruppo

Laurent Dechaux è il nuovo direttore generale

AIX-EN-PROVENCE, Francia, e SAN DIEGO: VERIMATRIX (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), fornitore leader di soluzioni di sicurezza per un mondo connesso più sicuro, annuncia la nomina a direttore generale, con effetto immediato, di Laurent Dechaux, che prenderà il posto di Amedeo D'Angelo. Amedeo D'Angelo mantiene il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di VERIMATRIX.

"Siamo lieti di accogliere Laurent Dechaux come nuovo direttore generale. Forte di un'esperienza più che trentennale nel comparto del software B2B, Laurent vanta una profonda conoscenza delle aspettative dei clienti e delle esigenze del mercato. Sono certo che il suo background professionale gli consentirà di elaborare una strategia perfettamente in linea con le nostre sfide e ambizioni..."

Fonte: Business Wire