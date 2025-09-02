▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Amazon crea una regione infrastrutturale in Nuova Zelanda

Amazon (NASDAQ: AMZN) oggi ha annunciato il lancio della regione AWS Asia Pacific (New Zealand). Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale ch...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/09/2025

Business Wire

La regione AWS Asia Pacific (New Zealand) offre ai clienti una scelta più ampia per l'esecuzione dei carichi di lavoro e lo storage sicuro del contenuto in Nuova Zelanda, con una latenza persino inferiore per gli utenti finali

Amazon prevede di investire oltre 7,5 miliardi di dollari neozelandesi (NZD) e di supportare una media di oltre 1.000 posizioni lavorative equivalenti a tempo pieno all'anno in Nuova Zelanda, pari a un ulteriore apporto di circa 10,8 miliardi di NZD al PIL del paese.

Tra i clienti attivi di AWS in Nuova Zelanda vi sono AMP New Zealand, Kiwibank, il Ministero dei Trasporti, la New Zealand Post, One New Zealand,TVNZ, l'Università di Auckland, il Wellington City Council, Xero e altri ancora

SEATTLE: Amazon (NASDAQ: AMZN) oggi ha annunciato il lancio della regione AWS Asia Pacific (New Zealand).


Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.