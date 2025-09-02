▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Zanders rafforza la crescita nei Paesi nordici e baltici con l'ingresso di Lars Frisell come partner

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/09/2025

UTRECHT, Paesi Bassi: Zanders, la società di consulenza in materia di tesoreria e gestione dei rischi, è lieta di annunciare la nomina di Lars Frisell in qualità di partner. Grazie alla sua vasta esperienza in ambito bancario, di consulenza e regolamentazione finanziaria, Lars rafforzerà la presenza di Zanders nei mercati nordici e baltici, sfruttandone le competenze in aree chiave quali il credit risk modeling, il rischio ESG, la prevenzione della criminalità finanziaria e i servizi di tesoreria.

Dal 2021 Lars ha rivestito posizioni senior presso Swedbank, sia come Head of Credit Risk and Modelling e Head of ESG Risk. In precedenza, Lars aveva rivestito diversi ruoli importanti nel settore finanziario, tra cui Chief Economist presso la Banca centrale d'Irlanda, Senior Policy Expert presso Oliver Wyman e Chief Economist presso l'autorità di supervisione finanziaria svedese.

Fonte: Business Wire



Notizie che potrebbero interessarti:

