▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Mobileum e NOHOLD lanciano un'alleanza IA strategica volta a trasformare la monetizzazione dei dati telecom e ridefinire gli ecosistemi delle telecomunicazioni

Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete, e NOHOLD, pioniere nell'ambito delle soluzioni di automazione gestite dall'IA, hanno annunciato oggi la formazio...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/09/2025

Business Wire

CUPERTINO, California: Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete, e NOHOLD, pioniere nell'ambito delle soluzioni di automazione gestite dall'IA, hanno annunciato oggi la formazione di un'alleanza strategica volta a ridefinire l'abilitazione dell'IA nel settore delle telecomunicazioni. Tale partnership segna un importante passo avanti in direzione dello sviluppo di un ecosistema IA scalabile che si integra senza problemi nelle operazioni telecom multi-vendor, consentendo agli operatori di avvalersi del valore totale dei loro dati.

Mentre le società di telecomunicazioni si affrettano a modernizzare le loro operazioni e a monetizzare volumi in crescita di dati di clienti e reti, l'alleanza tra Mobileum e NOHOLD ambisce a semplificare e acceleare l'adozione dell'IA da parte dei fornitori dei servizi di comunicazioni in ambienti sempre più complessi.

l testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.