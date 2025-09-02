Mobileum e NOHOLD lanciano un'alleanza IA strategica volta a trasformare la monetizzazione dei dati telecom e ridefinire gli ecosistemi delle telecomunicazioni

CUPERTINO, California: Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornitore leader globale di soluzioni di analisi e di rete, e NOHOLD, pioniere nell'ambito delle soluzioni di automazione gestite dall'IA, hanno annunciato oggi la formazione di un'alleanza strategica volta a ridefinire l'abilitazione dell'IA nel settore delle telecomunicazioni. Tale partnership segna un importante passo avanti in direzione dello sviluppo di un ecosistema IA scalabile che si integra senza problemi nelle operazioni telecom multi-vendor, consentendo agli operatori di avvalersi del valore totale dei loro dati.

Mentre le società di telecomunicazioni si affrettano a modernizzare le loro operazioni e a monetizzare volumi in crescita di dati di clienti e reti, l'alleanza tra Mobileum e NOHOLD ambisce a semplificare e acceleare l'adozione dell'IA da parte dei fornitori dei servizi di comunicazioni in ambienti sempre più complessi.

l testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Fonte: Business Wire