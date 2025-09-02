▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Generation Impact Global annuncia il lancio di QB-EDGE: Un modo più intelligente per raccogliere, collaborare e conformarsi

Generation Impact Global (GIG), società svizzera di RegTech specializzata nella gestione dei dati di sostenibilità e non finanziari, annuncia oggi il lancio ufficiale di QB-EDGE, il suo strumento di...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 02/09/2025

Business Wire

GINEVRA: Generation Impact Global (GIG), società svizzera di RegTech specializzata nella gestione dei dati di sostenibilità e non finanziari, annuncia oggi il lancio ufficiale di QB-EDGE, il suo strumento di nuova generazione per la creazione di questionari e la raccolta dati.

Progettato per istituzioni finanziarie, aziende e ecosistemi multi-stakeholder, QB-EDGE affronta una delle sfide più urgenti nella rendicontazione ESG e regolamentare: come raccogliere e gestire dati complessi provenienti da più team e framework senza caos né inefficienza.

Uno strumento pensato per ciò che conta davvero

QB-EDGE è stato creato per affrontare le principali sfide che le organizzazioni incontrano nella rendicontazione di sostenibilità:

  • Collaborazione. Commenti in tempo reale, flussi di revisione strutturati, tracciamento delle approvazioni, log di audit integrati e allegati di evidenze uniscono i team. A differenza degli strumenti concorrenti, QB-EDGE integra la collaborazione come funzionalità nativa.
  • Personalizzazione. Gli utenti possono progettare questionari da zero o adattare template riutilizzabili, con supporto per diversi tipi di domande (testo, numerico, valutazione, immagine e altro). Versionamento dei template, tracciamento dell’uso e selezione di icone rendono lo strumento flessibile in diversi settori e aree geografiche.
  • Conformità. QB-EDGE supporta nativamente i framework universali. I risultati sono esportabili e pronti per l’integrazione, con piena tracciabilità di audit.

Grazie a queste capacità, QB-EDGE trasforma la raccolta di dati ESG in un processo strutturato e affidabile che sostiene sia i requisiti di conformità sia le decisioni aziendali.

Un passo avanti rispetto al mercato

“La maggior parte degli strumenti di questionario si limita alla raccolta dei dati. Non risolve la sfida più grande: conformità, collaborazione e tracciabilità” ha dichiarato Anna Shpak, CEO di Generation Impact Global. “QB-EDGE è diverso. È stato progettato non solo per semplificare la raccolta dei dati, ma per dare alle organizzazioni la certezza di essere conformi, pronte per l’audit e pienamente in controllo.”

Con regolatori, investitori e stakeholder che richiedono livelli sempre più elevati di responsabilità, QB-EDGE rappresenta una soluzione tempestiva per le aziende che vogliono rafforzare sia la rendicontazione di sostenibilità sia i propri processi interni.

Disponibilità

QB-EDGE è ufficialmente disponibile dal 2 settembre 2025. Le organizzazioni possono richiedere una demo o saperne di più su https://generationimpact.global/qb-edge/

Informazioni su Generation Impact Global

Generation Impact Global (GIG) è una società RegTech con sede a Ginevra, Svizzera, specializzata nella gestione dei dati non finanziari e nelle soluzioni RegTech. Le sue soluzioni, tra cui QB-EDGE, la GRI Sustainability Taxonomy e UtilityIQ, sono progettate per aiutare le organizzazioni a raccogliere, strutturare e rendicontare i dati non finanziari con la stessa rigore delle informazioni finanziarie. GIG si impegna a costruire strumenti che rendano i dati di impatto accessibili, utilizzabili e verificabili.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.