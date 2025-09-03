▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
SS&C Technologies acquisirà Curo Fund Services

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 03/09/2025

L'acquisizione consentirà la crescita dell'attività di amministrazione di fondi di SS&C in Sudafrica

WINDSOR, Connecticut: SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) ha annunciato oggi l'acquisizione di Curo Fund Services, un fornitore leader sudafricano di soluzioni per l'amministrazione di fondi, da una joint venture costituita da Sanlam e Old Mutual. La transazione è soggetta all'approvazione della commissione sudafricana per la concorrenza. I termini dell'accordo non sono stati resi noti.

Curo Fund Services amministra oltre 3 trilioni di Rand (179,4 miliardi di USD) in asset e servizi di Sanlam, Old Mutual e di clienti istituzionali terzi. Circa 300 dipendenti entreranno a far parte di SS&C a Città del Capo in seguito al closing della transazione.

