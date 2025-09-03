Il primo browser agentico spaziale al mondo che lavora mentre voi riposate: nasce Fellou CE

La rivoluzionaria Concept Edition automatizza task complessi sul web e sul desktop, trasformandoil vostro browser in un partner intelligente e autonomo che lavora al vostro posto.

SAN FRANCISCO: Fellou, creatore del primo browser AI agentico al mondo e architetto di una nuova interfaccia uomo-computer, oggi ha annunciato il lancio di Fellou CE (Concept Edition), il primo browser agentico spaziale a livello mondiale che introduce un rivoluzionario asse Z nelle interfacce utente. È un salto dimensionale che reinventa il browser e trasforma il modo di connettersi all'AI e di sperimentare spazi di lavoro digitali per gli utenti.

Fellou CE costituisce un cambio di paradigma rispetto alle tradizionali esperienze di browser unidimensionale e propone un ambito di lavoro spaziale e immersivo, in cui convergono in modo assolutamente innovativo produttività, interazione con l'AI e gestione delle informazioni.

"La versione di base di Fellou offre un sistema digitale stabile e potente per la produttività, mentre Fellou CE rappresenta il nostro spazio dedicatoaridefinire i limiti, un luogo in cui proviamo a confrontarci con quello che potrebbe essere il futuro dell'interazione", ha dichiarato Dominic Xie , CEO di Fellou. "Per la prima volta aggiungiamo all'interfaccia utente un asse Z che crea un livello tangibile di profondità sui vostri schermi. Immaginate che il desktop non sia più piatto, ma un ambiente spaziale in cui voi e la vostra AI lavorerete fianco a fiancosuqualsiasi problema".

Una nuova dimensione delle interazioni

Fellou CE lancia una rivoluzionaria interfaccia spaziale che consente di sfruttare tutto il potenziale della sua solida base agentica; si tratta di una nuova dimensione dell'interazione fondata su capacità rivoluzionarie che ottimizzano funzionalità esclusive di Fellou, come Deep Action e Agentic Memory.

Fellou Home: un hub spaziale centralizzato che organizza segnalibri, cronologia di navigazione, file locali ed elenchi di task in un'interfaccia tridimensionale e intuitiva che riduce il carico cognitivo ed elimina la necessità di dover passare da una scheda all'altra. Rappresenta il centro di comando per l'organizzazione degli output generati da Agentic Memory e da altre funzioni di base.

Multitasking dinamico: questa gestione intelligente dell'ambito di lavoro crea automaticamente zone spaziali dedicate per le attività agentiche. Fornisce uno spazio di lavoro visivo per la funzionalità Deep Action già esistente e mantiene una netta separazione tra le operazioni umane e quelle AI, permettendo comunque una collaborazione fluida.

Operazioni multiagente in parallelo: più agenti possono effettuare ricerche sui mercati, scrivere relazioni e analizzare i dati in livelli spaziali separati simultanei, mantenendo il coordinamento ed evitando interferenze.

Cosa fa di Fellou CE una soluzione a parte

Dall'era del 'prompt-risposta' alla scomposizione e pianificazione dei task: l'AI, da strumento reattivo, diventa un collaboratore proattivo che suddivide flussi di lavoro complessi e multifase in componenti gestibili e applicabili, con una visione d'insieme completa.

Dagli agenti basati sul cloud all'esecuzione su dispositivo in un'ottica locale: le informazioni sensibili non lasciano mai i dispositivi degli utenti, pur mantenendo tutte le funzionalità dell'AI. Si eliminano problemi di privacy, latenza e dipendenze dalla connettività.

Dalla generazione di testi non strutturati alla visualizzazione fruibile: fornisce, nell'ambito dell'interfaccia spaziale, elementi visivi interattivi che possono essere manipolati e integrati direttamente nei flussi di lavoro, riducendo il carico cognitivo e accelerando il processo decisionale.

Al di là dei limiti dei browser tradizionali

Fellou CE integra funzionalità avanzate della piattaforma principale di Fellou per eliminare gli storici problemi di produttività. Ma è l'interfaccia spaziale di Concept Edition a sbloccare una nuova classe di strumenti agentici, progettati per razionalizzare l'esecuzione, ridurre il carico cognitivo e fornire quelle informazioni di intelligence che i browser tradizionali non riescono a cogliere.

Fellou CE automatizza i carichi di lavoro complessi grazie all'esecuzione programmata gli utenti possono impostare processi multi-fase, come analisi di mercato o generazione di report, da eseguire in orari prestabiliti senza supervisione manuale. Con @Web è possibile estrarre istantaneamente informazioni strutturate da qualsiasi pagina web, senza operazioni di copia-incolla e senza passare da una scheda all'altra. L'integrazione di file locali consente il 'drag and drop' fluido di PDF, documenti e immagini direttamente nell'interfaccia, per un'analisi agentica immediata.

Fellou CE, inoltre, individua informazioni nascoste ignorate dai browser tradizionali, rivelando contatti incorporati, punti dati nascosti ed elementi di pagina oscurati. Per garantire la trasparenza, ogni Deep Action include un'anteprima chiara dell'utilizzo di Spark che permette agli utenti di prendere decisioni consapevoli e consapevoli in materia di costi.

Disponibilità e accesso

Fellou CE sarà disponibile a livello mondiale a partire dal 2 settembre 2025, con uno speciale periodo di accesso gratuito di 7 giorni. La piattaforma opera secondo un modello 'freemium' che propone funzionalità di base complete a costo zero e opzioni di abbonamento premium per funzionalità avanzate. Gli utenti possono registrarsi su fellou.ai per partecipare al lancio e provare il futuro delle interazioni web autonome.

Una visione per il futuro dell'interazione tra attività umane e computer

Fellou CE non è un semplice aggiornamento del browser，ma una radicale rivisitazione del modo in cui esseri umani e AI possono collaborare negli spazi digitali. La missione a lungo termine di Fellou supera di gran lunga l'automazione della navigazione e immagina un assistente AI universale e personale che comprenda veramente gli utenti e li supporti su ogni dispositivo della loro vita digitale.

"Il nostro obiettivo finale è liberare le persone da compiti ripetitivi affinché possano concentrarsi sul lavoro creativo e strategico", è il commento di Dominic Xie. "Fellou CE rappresenta il primo passo importante verso la nostra visione: creare un 'Jarvis per tutti', un'AI personale in grado di funzionare senza problemi su tutti i dispositivi, realizzando una profonda collaborazione tra esseri umani e macchine".

Informazioni su Fellou

Fellou, che ha sede nella Silicon Valley, ha creato il primo browser agentico al mondo: una piattaforma AI di produttività progettata per attività autonome e orientate agli obiettivi. In qualità di ideatore dell'elaborazione agentica, Fellou ridefinisce l'interazione uomo-computer. Integrando agenti intelligenti che eseguono flussi di lavoro multi-step su pagine web, file locali e applicazioni, Fellou fornisce output tangibili come report, codice, musica e visualizzazioni. Basato sul framework open source Eko e studiato per un'intelligence che privilegia la privacy e la localizzazione, Fellou si evolve attraverso la personalizzazione basata sulla memoria per diventare un compagno digitale affidabile.

Dal suo lancio nel mese di aprile 2025, Fellou ha richiamato oltre 1.000.000 utenti e sta ridefinendo la produttività digitale come esperienza profondamente umana. Fondata da Dominic Xie, nominato nell'elenco Forbes 30 Under 30 Asia per il 2021 e supportata da un team globale di esperti di LLM e browser, Fellou getta le basi dell'economia agentica e consente a utenti e sviluppatori di creare insieme il futuro della produttività autonoma.

