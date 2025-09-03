The Open Group lancia l'Industrial Advanced Nuclear™ Consortium

SAN FRANCISCO: The Open Group, l'organizzazione di tecnologia e standard indipendenti dal fornitore, ha annunciato oggi la formazione dell'Industrial Advanced Nuclear™ Consortium (IANC).

I membri del consorzio collaboreranno per abilitare soluzioni avanzate per il riscaldamento e la produzione di energia nucleare per rispondere alle esigenze dei clienti. Grazie alla standardizzazione di interfacce e della terminologia di approvvigionamento e all'adozione di pratiche di progettazione adeguate al rischio, il consorzio fornirà un quadro di riferimento per gli standard aperti e linee guida aziendali per promuovere la concorrenza, ridurre i costi, limitare i rischi normativi e contenere le incertezze di programmazione. Il vantaggio per gli utenti finali industriali sarà la diversificazione delle loro fonti energetiche con calore ed energia affidabili, sicuri e privi di carbonio.

Fonte: Business Wire