Coherent Solutions ottiene un investimento strategico da IceLake Capital per promuovere la crescita globale

MINNEAPOLIS e AMSTERDAM: Coherent Solutions, un'azienda di ingegneria di soluzioni digitali globali, ha ottenuto un investimento strategico da IceLake, un investitore leader di private equity specializzato nelle collaborazioni con organizzazioni di servizi commerciali in forte crescita. Questa partnership accelererà l'espansione globale e le offerte di soluzioni di Coherent Solutions, promuovendo la sua missione di fornire una creazione misurabile di valore digitale per i clienti in tutto il mondo.

Questo è l'anno del 30º anniversario di Coherent Solutions. Dalla sua fondazione nel 1995, l'azienda ha collaborato con alcuni dei marchi più grandi al mondo e con le società in crescita più ambiziose per progettare, sviluppare e lanciare piattaforme e soluzioni digitali sofisticate.

"La partnership con IceLake rappresenta una solida dimostrazione di fiducia per la nostra strategia, esecuzione e il nostro potenziale di crescita", ha dichiarato Igor Epshteyn, CEO di Coherent Solutions. "I membri del nostro team globale hanno offerto notevole valore in modo coerente ai clienti. In un campo competitivo come il nostro, la capacità di integrare il massimo talento con un chiaro orientamento strategico e il giusto investimento è fondamentale. Siamo entusiasti di questa prossima fase di espansione e dell'impatto positivo che avrà sui nostri clienti."

Sulla scia di trent'anni di crescita organica costante, l'investimento di IceLake sottolinea lo straordinario talento, il modello di offerta globale e la comprovata esperienza di Coherent Solutions nella creazione di un impatto aziendale misurabile. IceLake investe in società eccezionali con un solido potenziale di crescita, offrendo capitali e competenze strategiche. L'investimento in Coherent Solutions è in linea con la visione di IceLake di cogliere opportunità nel settore in rapida crescita di digitalizzazione e IA.

La transazione è soggetta alle autorizzazioni normative, alle approvazioni in materia di concorrenza e alle consuete condizioni di closing. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.

Consulenti della transazione

Marylebone Capital – FZCO ha agito in qualità di unico consulente finanziario di Coherent Solutions. PBY&A ha agito in qualità di consulente legale.

Informazioni su Coherent Solutions

Coherent Solutions è un'azienda globale di ingegneria di soluzioni digitali fondata nel 1995. Con team presenti in 10 centri di sviluppo in Europa e America Latina, l'azienda vanta 30 anni di esperienza in ambito tecnologico e di conoscenza del settore per poter offrire soluzioni digitali su misura. Coherent Solutions è nota per il suo impegno nei confronti di qualità, trasparenza e innovazione, che applica nelle collaborazioni con scale-up in rapida crescita e ambiziosi brand globali.Promuovere il successo aziendale.

Informazioni su IceLake

IceLake è una società di private equity che investe in aziende eccezionali con posizioni di mercato solide e piani di crescita ambiziosi. IceLake sostiene le aziende nell'attuazione delle loro strategie, tra cui acquisizioni e sviluppo, espansione internazionale ed eccellenza operativa. IceLake ha uffici nei Paesi Bassi, in Germania e Belgio.

Fonte: Business Wire