Via lancia un'offerta pubblica iniziale

NEW YORK: Via Transportation, Inc. ("Via"), fornitore leader di tecnologia per alimentare le reti di transito pubbliche, ha annunciato oggi il lancio del suo roadshow per l'offerta pubblica iniziale di 10.714.285 quote delle sue azioni ordinarie di Classe A. Via offrirà 7.142.857 quote di azioni ordinarie di Classe A e gli azionisti venditori offriranno 3.571.428 quote di azioni ordinarie di Classe A. In relazione all'offerta, si prevede che Via garantirà ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di 1.607.142 azioni ordinarie di Classe A aggiuntive per coprire gli over-allotment al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno sconti di sottoscrizione e commissioni. Il prezzo iniziale dell'offerta pubblica dovrebbe essere compreso tra 40,00 e 44,00 dollari per azione. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e non è possibile garantire se e quando l'offerta potrà essere completata, né l'entità effettiva o altri termini dell'offerta. Via è stata autorizzata a quotare le proprie azioni ordinarie di Classe A alla Borsa di New York con il simbolo ticker "VIA".

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Allen & Company LLC e Wells Fargo Securities agiscono in qualità di lead manager bookrunner per l'offerta proposta. Deutsche Bank Securities e Guggenheim Securities agiscono in qualità di bookrunner. Citizens Capital Markets, Needham & Company, Oppenheimer & Co., Raymond James, William Blair e Wolfe | Nomura Alliance agiscono da bookrunnger aggiuntivi.

L'offerta proposta verrà presentata solo mediante prospetto. Se disponibili, sarà possibile ottenere delle copie del prospetto preliminare correlato all'offerta proposta visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, sarà possibile ottenere copie del prospetto preliminare, ove disponibili, presso: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Una dichiarazione di registrazione con modulo S-1 relativa a questi titoli è stata depositata presso la SEC ma non è ancora entrata in vigore. Questi titoli non possono essere venduti, né possono essere accettate offerte di acquisto, prima che la dichiarazione di registrazione entri in vigore. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di tali titoli, né sarà prevista alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risulti illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.

Informazioni su Via

Via è la colonna portante della tecnologia di una rete di trasporti moderna. Trasformiamo i sistemi di trasporto pubblico in reti dinamiche, basate su dati e sulla domanda. Le città e le agenzie di trasporto di tutto il mondo stanno adottando la suite di software e di servizi abilitati alla tecnologia di Via per sostituire precedenti sistemi frammentati e consolidare le operazioni. Di conseguenza, Via riduce il costo legato alla fornitura di trasporti, migliora l'esperienza dei passeggeri e accoglie più viaggiatori. Oggi la piattaforma Via viene utilizzata da centinaia di città in oltre 30 paesi per creare sistemi di trasporto pubblico in grado di connettere persone con luoghi di lavoro, servizi di assistenza sanitaria e di istruzione.

Fonte: Business Wire