Dalton Maag mette in discussione lo status quo dei font OEM con MetricsMatch

LONDRA: Dalton Maag, lo studio indipendente di sviluppo di caratteri tipografici noto per i font di libreria ad alte prestazioni e caratteri tipografici personalizzati per brand globali, ha lanciato oggi MetricsMatch, una soluzione di font per produttori di apparecchiature originali (OEM). La nuova gamma offre un'alternativa conveniente e di alta qualità per il set di font standard di settore integrato nell'elettronica di largo consumo, in stampanti e altri dispositivi.

Per anni gli OEM hanno dato voce alla loro frustrazione in merito agli attuali modelli di licenza, portando a esempio costi elevati, flessibilità limitata e dipendenza da un fornitore. MetricsMatch affronta direttamente queste sfide mediante prezzi trasparenti, licenze eque e opzioni di personalizzazione, creando concorrenza sul mercato.

Alla base di MetricsMatch si trova la compatibilità delle metriche che consente una sostituzione senza problemi dei font, riducendo lo sforzo di integrazione e accelerando il time-to-market per gli attori già affermati e i nuovi operatori.

Fonte: Business Wire