L&T Technology Services e SiMa.ai collaborano per l'innovazione prodotti nei comparti della mobilità, dell'assistenza sanitaria, dell'automazione industriale e della robotica

Pubblicato il: 04/09/2025

Obiettivo dell'alleanza è creare congiuntamente soluzioni di AI fisica scalabili per il progresso dei sistemi di guida autonomi, di tecnologie sanitarie avanzate e delle innovazioni nell'automazione industriale e nella robotica.

BANGALORE, India, e SAN JOSE, California: L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), leader globale nei servizi di consulenza nell'ambito AI, digitale ed ER&D, oggi annuncia una partnership strategica con SiMa.ai, leader nell'AI fisica con sede nella Silicon Valley. Obiettivo della partnership è la trasformazione nei comparti della mobilità, dell'assistenza sanitaria, dell'automazione industriale e della robotica grazie ad avanzate soluzioni AI.

La partnership coniuga l'approfondita competenza tecnica e specialistica di LTTS nel settore con la piattaforma MLSoC™ ONE e l'SDK software targati SiMa.ai.

