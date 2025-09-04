Abbove presenta "Mia": un nuovo capitolo nella pianificazione digitale del patrimonio in Europa

L'intelligenza artificiale al servizio dei consulenti patrimoniali e dei loro clienti

BRUXELLES: Abbove, la piattaforma europea per la pianificazione patrimoniale collaborativa e orientata alla famiglia, ha annunciato oggi il lancio di Mia, il suo nuovo agente di intelligenza artificiale. Usato da oltre 1.100 consulenti e distribuito a oltre 37.000 famiglie in Europa, Abbove fa un importante passo avanti nella sua missione di ridefinire l'esperienza della consulenza patrimoniale nell'età digitale.

Progettato per migliorare le capacità di consulenti patrimoniali, family officer ed esperti finanziari, Mia svolge la funzione di un copilota intelligente. Semplifica la lettura e l'analisi di documenti immobiliari complessi, estrae automaticamente informazioni chiave e assiste gli utenti nella comprensione, nell'arricchimento e nell'organizzazione dei dati patrimoniali.

Fonte: Business Wire