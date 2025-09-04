NuScale è orgogliosa di supportare l'annuncio dello storico programma di implementazione di mini-reattori modulari (SMR) da 6 gigawatt da parte di TVA ed ENTRA1 Energy

Si tratta della maggior installazione di SMR nella storia degli Stati Uniti

L'iniziativa promuove la visione del presidente Trump in materia di sicurezza energetica degli Stati Uniti e la leadership americana nelle tecnologie nucleari avanzate

CORVALLIS, Oregon: NuScale Power Corporation (NYSE: SMR), fornitore leader del settore di tecnologia nucleare avanzata e innovativa per piccoli reattori modulari (SMR), oggi ha annunciato il forte supporto allo storico accordo americano di ENTRA1 Energy con la Tennessee Valley Authority (TVA) per l'implementazione di una capacità massima di 6 gigawatt generata dagli SMR di NuScale nella regione di sette stati servita dalla TVA; si tratta del maggior programma di installazione di SMR nella storia degli Stati Uniti.

Secondo le previsioni, questo storico programma fornirà elettricità di base a zero emissioni di carbonio sufficiente ai fabbisogni di un'area equivalente almeno a quella metropolitana di Dallas-Fort Worth, un fattore essenziale in una congiuntura caratterizzata da una domanda di elettricità senza precedenti determinata da comparti come i data center di grandi dimensioni, l'intelligenza artificiale (AI), la produzione di semiconduttori e altri settori infrastrutturali critici.

"Ci onora che ENTRA1 abbia scelto la tecnologia SMR di NuScale, approvata dalla NRC degli Stati Uniti, per questa storica implementazione mirata alla fornitura di energia alla regione coperta dalla TVA", è il commento di John Hopkins, presidente e direttore generale di NuScale. "Il team di esperti di energia e finanza di ENTRA1 porta un valore eccezionale alla nostra collaborazione perché coniuga competenze nella vendita di energia, capacità gestionali di investimenti e asset, un'approfondita conoscenza della finanza di progetto e l'esperienza nella realizzazione di infrastrutture su larga scala per l'energia. È un'esperienza esattamente su misura per entrare in questa fase critica di commercializzazione e implementazione dei Power Modules™ di NuScale nelle centrali elettriche ENTRA1 Energy Plants™. Insieme, in qualità di partner, siamo pronti a soddisfare la crescente domanda americana di energia di base affidabile e a zero emissioni di carbonio per rifornire data center AI, attività minerarie critiche, produzione di semiconduttori e settori ad alto consumo di energia che guidano il futuro economico del nostro paese".

Concretizzare la visione del presidente Trump in materia di energia

Questa storica collaborazione americana tra ENTRA1 Energy e TVA, parallela alla partnership tra ENTRA1 e NuScale, supporta in maniera diretta il programma per una posizione di leadership energetica del nostro paese e invita ad accelerare l'implementazione di tecnologie nucleari avanzate come base portante della sicurezza energetica degli Stati Uniti.

Combinando la storica esperienza di TVA come azienda al servizio della comunità, gli innovativi modelli di sviluppo di ENTRA1 e la tecnologia SMR di NuScale, approvata dalla NRC, questo programma rafforza il progresso americano nella produzione di energia nucleare di nuova generazione. NuScale si conferma come prima e unica tecnologia SMR statunitense approvata dalla NRC già pronta per l'implementazione commerciale, che fa di questo programma una realtà.

"La sicurezza energetica è la sicurezza nazionale, e l'affidabilità della fornitura elettrica è la linfa vitale del futuro americano", è il commento di Skip Alvarado, direttore progetti di ENTRA1 Energy. "Alimenta i nostri data center AI, alimenta il settore manifatturiero avanzato e alimenta le industrie critiche che mantengono forte la nostra nazione. Senza un carico di base abbondante e accessibile dell'energia, l'innovazione si blocca e si verificano interruzioni nelle supply chain".

Informazioni sul programma

In base ai termini dell'accordo, obiettivo del programma è l'installazione di sei ENTRA1 Energy Plants™, ciascuno alimentato da più Power Modules™ di NuScale, per la fornitura di un carico di base stabile e a ciclo continuo (24/7) nella regione servita dalla TVA. Gli ENTRA1 Energy Plants™ sono di proprietà e finanziati tramite ENTRA1.

Il design modulare e assemblato in fabbrica di NuScale garantisce efficienza nella realizzazione e scalabilità, con applicazioni che includono la generazione di energia elettrica, la produzione di idrogeno, il teleriscaldamento, la desalinizzazione e il calore per i processi industriali.

Informazioni su NuScale Power

Fondata nel 2007, NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) è fornitore leader nel settore della tecnologia nucleare proprietaria e innovativa basata su avanzati mini-reattori modulari (SMR), con la missione di contribuire alla transizione energetica globale grazie alla fornitura di energia sicura, scalabile e affidabile a zero emissioni di carbonio. Il Power Module™ di NuScale, la rivoluzionaria tecnologia SMR dell'azienda, è un reattore ad acqua pressurizzata compatto e sicuro in grado di generare 77 megawatt di elettricità (MWe) o 250 megawatt termici (lordi) per ciascuna unità, scalabile per rispondere alle esigenze dei clienti tramite una scelta di configurazioni di potenza flessibili, fino a 924 MWe (12 moduli).

In qualità di primo e unico SMR con progetto certificato dalla Nuclear Regulatory Commission (NRC) degli Stati Uniti, NuScale è ben posizionata per servire diversi clienti internazionali con la fornitura di energia nucleare per la generazione di elettricità, i data center, il teleriscaldamento, la desalinizzazione, la produzione di idrogeno su larga scala e altre applicazioni di calore applicato ai processi.

NuScale ed ENTRA1 Energy hanno stretto una partnership strategica globale; ENTRA1 Energy è il partner strategico esclusivo di NuScale per la commercializzazione e lo sviluppo di SMR NuScale. ENTRA1 Energy è il punto di riferimento unico e integrato per l'implementazione, il finanziamento, l'investimento, lo sviluppo, l'esecuzione e/o la gestione di unità ENTRA1 Energy Plants™ dotati degli SMR di NuScale.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web di NuScale Power oppure seguire l'azienda su LinkedIn, Facebook, Instagram, X e YouTube.

Informazioni su ENTRA1 Energy

ENTRA1 Energy è una piattaforma globale indipendente di produzione dell'energia, con sede negli Stati Uniti, che punta ad aumentare la sicurezza energetica grazie alla fornitura di carichi di base di un'energia sicura e affidabile. ENTRA1 Energy è diretta da un team di esperti del settore energetico, delle infrastrutture e della finanza che vantano una forte competenza negli investimenti, nello sviluppo e nell'esecuzione di progetti infrastrutturali critici a livello globale. ENTRA1 Energy si concentra sulla produzione e vendita di energia tramite la commercializzazione e l'implementazione di tecnologie nucleari e del gas naturale americane nei suo asset infrastrutturali per l'energia.

ENTRA1 Energy è il partner strategico globale esclusivo di NuScale e le due aziende hanno già creato una joint venture paritaria: ENTRA1 NuScale LLC. ENTRA1 Energy detiene i diritti esclusivi globali per la commercializzazione, la distribuzione e l'implementazione dei prodotti e dei servizi di NuScale. ENTRA1 Energy è il punto di riferimento unico e integrato per l'implementazione, il finanziamento, l'investimento, lo sviluppo, l'esecuzione e/o la gestione di ENTRA1 Energy Plants™ dotati degli SMR di NuScale.

Per ulteriori informazioni visitare il sito web di ENTRA1 Energy oppure seguire l'azienda su LinkedIn e X.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni a carattere previsionale (incluse, ma non a titolo esaustivo, le dichiarazioni contenenti i termini "sarà", "ritiene" "si aspetta", "prevede", "programma" o altre espressioni simili). Queste dichiarazioni a carattere previsionale includono dichiarazioni relative a piani strategici e operativi, inclusi quelli relativi agli E2 Centers di NuScale, al ruolo della tecnologia nucleare avanzata nella transizione energetica e al posizionamento di NuScale per la fornitura di servizi ai clienti, l'impiego di capitale, la crescita futura, i nuovi contratti, il portafoglio ordini, il fatturato e le prospettive per le attività della Società.

I risultati effettivi potrebbero differire notevolmente a seguito di una serie di fattori, tra cui, tra gli altri, la liquidità della Società e la sua capacità di reperire capitali; l'uso da parte della Società di ipotesi e stime nella modellazione dell'impatto finanziario del Partnership Milestones Agreement; il mancato ottenimento di nuovi contratti da parte della Società; sforamenti di costi, ritardi nei progetti o altri problemi derivanti dalle attività di esecuzione dei progetti, tra cui il mancato rispetto delle stime di costi e tempi; l'intensa concorrenza nei settori in cui operiamo; il mancato adempimento degli obblighi da parte dei nostri partner; violazioni della sicurezza informatica; incertezze economiche e politiche all'estero; disdette da parte dei clienti o adeguamenti dell'ambito dei contratti esistenti; incapacità di mantenere luoghi di lavoro sicuri e rischi per la sicurezza internazionale; rischi o incertezze associati a eventi al di fuori del nostro controllo, tra cui condizioni meteorologiche, pandemie (incluse quelle da COVID-19), crisi politiche o di sanità pubblica, o altri eventi catastrofici; l'uso di stime e ipotesi nella preparazione dei nostri documenti finanziari; ritardi o inadempienze dei clienti nei pagamenti; l'incapacità dei nostri fornitori, subappaltatori e altre terze parti di eseguire adeguatamente i servizi previsti dai nostri contratti; incertezze, limiti e normative che incidono sui nostri contratti governativi; l'incapacità di assumere e trattenere personale qualificato; il potenziale impatto di determinate questioni fiscali; possibili interruzioni della tecnologia informatica; la capacità della Società di sottoscrivere assicurazioni adeguate; passività associate all'esecuzione di servizi nucleari; rischi legati al cambio; la perdita di uno o qualche cliente rappresentativi di una quota significativa dei ricavi della Società; danni alla nostra reputazione; l'incapacità di proteggere adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale; svalutazioni degli asset; cambiamenti climatici e questioni ambientali correlate; un controllo crescente in merito alle pratiche di sostenibilità; la disponibilità di credito e le restrizioni imposte dalle linee di credito per i nostri clienti, fornitori, subappaltatori o altri partner; l'incapacità di ottenere risultati favorevoli in contenziosi e procedimenti normativi esistenti o futuri, procedimenti di risoluzione delle controversie o reclami, inclusi reclami per costi aggiuntivi; l'incapacità da parte nostra o dei nostri dipendenti, agenti o partner di rispettare le leggi; nuovi o mutevoli requisiti legali, inclusi quelli relativi a questioni ambientali, di salute e sicurezza; l'incapacità di implementare con successo le nostre iniziative strategiche e operative e le restrizioni su possibili transazioni imposte dai nostri documenti costitutivi e dalla legge del Delaware. È necessario prestare attenzione nell'affidarsi a queste e ad altre dichiarazioni previsionali. A causa di rischi noti e ignoti, i risultati della Società potrebbero differire notevolmente dalle proiezioni e aspettative prefissate.

Ulteriori informazioni relative a questi e altri fattori sono riportate nei documenti pubblici periodici della Società depositati presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), comprese le condizioni economiche generali e altri rischi, incertezze e fattori indicati nella sezione intitolata "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" (Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni a carattere previsionale) e in "Summary of Risk Factors" (Riepilogo dei fattori di rischio) nella Relazione annuale della Società sul Modulo 10-K per l'esercizio terminato il 31 dicembre 2024 e nei documenti successivamente depositati presso la SEC. I documenti SEC a cui si fa riferimento sono disponibili al pubblico o facendone richiesta all'Ufficio Relazioni con gli Investitori di NuScale, all'indirizzo ir@nuscalepower.com. La Società declina qualsiasi intento o obbligo relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni previsionali, a eccezione di quanto imposto dalla legge.

Fonte: Business Wire