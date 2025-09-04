▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Quectel lancia la serie di moduli Wireless M-Bus KCMCA6S con supporto di frequenza variabile Sub-GHz

Pubblicato il: 04/09/2025

Quectel lancia la serie di moduli Wireless M-Bus KCMCA6S con supporto di frequenza variabile Sub-GHz

Pubblicato il: 04/09/2025

BELGRADO, Serbia: Quectel Wireless Solutions, un fornitore globale di soluzioni IoT complete, ha presentato la serie KCMCA6S di moduli sub-GHz Wireless M-Bus (WM-Bus). Basati sulla serie di chip Silicon Labs EFR32FG23, i moduli funzionano nelle bande 868MHz, 169MHz e 433MHz e sono dotati di un processore ARM Cortex-M33 con frequenza massima di 78MHz. Dopo l'inclusione di WM-Bus nel modulo KG200Z, questa serie di moduli continua a supportare il protocollo WM-Bus, assieme ad altri protocolli wireless proprietari basati su Sub-GHz, ed è conforme allo standard EN13757-4, caratteristica che li rende ideali per installazioni di contatori intelligenti e sistemi di infrastruttura di misurazione avanzata (AMI), oltre a un'ampia gamma di altre applicazioni.


