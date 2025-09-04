I punti vendita britannici Co-op trasformano la vendita al dettaglio con la piattaforma Connected Retail su base AI di SymphonyAI

Il processo decisionale basato sull'AI aiuta le cooperative a fornire migliori assortimenti locali, ridurre i costi e aumentare il valore per i soci

PALO ALTO, Calif.: SymphonyAI, un leader nelle soluzioni verticali di AI per la trasformazione aziendale, oggi ha annunciato che Central Co-op, in Lincolnshire, e le cooperative delle Midcounties hanno adottato la sua piattaforma Connected Retail per modernizzare le operazioni, localizzare gli assortimenti e migliorare l'esperienza dei soci in oltre 700 punti vendita che servono più di 1,3 milioni di consumatori.

Tra costi operativi in aumento, variazione della domanda dei consumatori e necessità di precisione iper locale, le cooperative stanno utilizzando l'AI generativa e predittiva per prendere decisioni più rapide e informate. La piattaforma di SymphonyAI offre intelligence in tempo reale nelle operazioni di gestione degli inventari, esecuzione degli scaffali e catene di distribuzione — promuovendo l'efficienza, riducendo gli sprechi e creando esperienze di shopping più significative.

“Con la pianificazione delle gamme e degli spazi di SymphonyAI, possiamo rapidamente regolare i nostri assortimenti per soddisfare le preferenze in costante cambiamento dei soci-consumatori, automatizzando compiti che richiedono molto lavoro per consentire ai nostri team di concentrarsi sull'offerta di un servizio eccezionale”, ha dichiarato Jacob Isherwood, CIO, Midcounties Co-op .

“La nostra priorità è tenere gli scaffali riforniti dei prodotti giusti, ridurre gli sprechi e minimizzare i costi operativi. Con la piattaforma di SymphonyAI siamo in grado di migliorare la nostra efficienza operativa e soddisfare le esigenze in costante cambiamento dei nostri consumatori”, ha dichiarato Steve Leach, COO, Lincolnshire Co-op .

“Come azienda di proprietà dei soci, le esigenze e le preferenze dei nostri consumatori hanno priorità assoluta. Grazie alla piattaforma connessa di vendita al dettaglio di SymphonyAI, abbiamo operazioni integrate ininterrotte che garantiscono una gamma ottimale ed elevata disponibilità sugli scaffali per i nostri consumatori”, ha affermato Selina Butterfield-Mashoofi, Chief Finance and Technology Officer, Central Co-operative .

L'impatto attraverso la rivendita basata sull'AI

Con la piattaforma Connected Retail di SymphonyAI, i vantaggi per le cooperative sono:

Assortimenti di prodotti locali che rispondono alle esigenze della comunità, riducendo gli sprechi e promuovendo la fidelizzazione

che rispondono alle esigenze della comunità, riducendo gli sprechi e promuovendo la fidelizzazione Rifornimento più intelligente degli scaffali con mappature specifiche del negozio e assegnazione ottimizzata degli spazi

con mappature specifiche del negozio e assegnazione ottimizzata degli spazi Efficienza operativa dall'analisi predittiva e dai flussi di lavoro automatici che producono valore in settimane, non mesi

“Il Regno Unito è un mercato strategico di crescita per noi e l'AI, soprattutto l'AI generativa, è al centro del nostro impegno per aiutare i commercianti a produrre nuovo valore”, ha dichiarato Manish Choudhary, Presidente, Symphony Retail CPG. “La nostra piattaforma consente processi decisionali intelligenti in tempo reale, che vanno ben oltre l'automazione. Trasforma la complessità in opportunità, con risultati misurabili sia per i rivenditori che per i consumatori”.

Informazioni su Central Co-operative

Central Co-operative è una società cooperativa indipendente di vendita al dettaglio tra le più grandi nel Regno Unito, con una tradizione che risale a 175 anni fa. L'azienda vanta oltre 440 punti vendita, una famiglia di circa 7.700 colleghi e più di 330.000 membri commerciali abituali.

Informazioni su Lincolnshire Co-op

Da oltre 160 anni, Lincolnshire Co-op è di proprietà dei suoi 300.000 soci, gli abitanti del Lincolnshire e delle contee limitrofe. L'azienda gestisce 221 punti vendita, compresi 100 negozi di alimentari.

Informazioni su Midcounties Co-op

Midcounties Co-operative è una delle società cooperative di consumatori indipendenti più grandi del Regno Unito. Gestisce una gamma di aziende nei seguenti settori: Turismo, Rivendita di alimentari, Prima infanzia, Utenze, Uffici postali e Vantaggi flessibili. La società si avvale di oltre 750.000 soci, impiega oltre 6.000 colleghi e vanta un fatturato annuale di 1,5 miliardi di sterline.

La sede legale di Midcounties Co-operative si trova in Warwickshire, e l'azienda possiede punti vendita anche in Oxfordshire, Gloucestershire, Wiltshire, Shropshire, West Midlands, Avon, Somerset, Dorset, Worcestershire e contee limitrofe.

Informazioni su SymphonyAI

SymphonyAI realizza applicazioni AI verticali che aiutano le aziende ad affrontare le loro sfide più complesse e di alto valore, ad esempio porre fine ai reati finanziari, migliorare le prestazioni dei negozi e aumentare l'efficienza produttiva. Azienda di fiducia per oltre 2.000 clienti aziendali in 26 Paesi, compresi 200 tra i più importanti istituti finanziari, i primi 25 CPG e molti dei più grandi produttori di frutta e verdura e produttori industriali al mondo. SymphonyAI offre applicazioni addestrate al dominio e agenti pre-creati, pronti per lavorare fin dal primo giorno. Per saperne di più, visitare www.symphonyai.com.

Fonte: Business Wire