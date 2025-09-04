iBASIS acquisisce gli asset globali wholesale voce, IPX e di messaggistica di Telstra International e sigla un accordo a lungo termine per la fornitura di questi servizi

L'azienda amplia l'impronta internazionale con una maggior presenza nell'Asia-Pacifico

Rafforza la propria posizione di partner privilegiato degli operatori mobili nazionali di primo livello

Contribuisce al progresso del mercato internazionale telecom wholesale

iBASIS accelera la propria traiettoria di crescita

PARIGI e SYDNEY: iBASIS, fornitore leader di soluzioni di comunicazione per gli operatori e gli attori del comparto digitale di tutto il mondo, oggi ha annunciato la sigla di un accordo di acquisto e vendita di attivi (APA) con Telstra per l'acquisizione dei contratti wholesale dei clienti voce, mobile e messaggistica di Telstra International.

La transazione, soggetta alle autorizzazioni di legge, costituisce un'importante espansione della portata commerciale, dell'impronta geografica e del portafoglio clienti di iBASIS in tutta la regione dell'Asia-Pacifico, con una presenza rafforzata a Hong Kong e a Singapore e il debutto in Australia e Nuova Zelanda.

Fonte: Business Wire