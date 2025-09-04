▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
IQM Quantum Computers raccoglie oltre 300 milioni di dollari in un finanziamento di serie B condotto dall'investitore statunitense Ten Eleven Ventures con il robusto sostegno di Tesi

IQM Quantum Computers, un fornitore leader mondiale di computer quantistici superconduttori full-stack, oggi ha annunciato la raccolta di 320 milioni di dollari (275 milioni di euro) in capitale di ri...

04/09/2025

  • Si tratta della più grande raccolta di fondi di serie B in ambito quantistico, sia in Europa che al di fuori degli Stati Uniti1
  • Il finanziamento accelererà la traiettoria di crescita di IQM negli Stati Uniti e in altri mercati globali mentre il calcolo quantistico avanza in una produzione più ampia.
  • Farà inoltre avanzare la tabella di marcia dello sviluppo di IQM verso la correzione degli errori.

ESPOO, Finlandia: IQM Quantum Computers, un fornitore leader mondiale di computer quantistici superconduttori full-stack, oggi ha annunciato la raccolta di 320 milioni di dollari (275 milioni di euro) in capitale di rischio, portando a 600 milioni di dollari il finanziamento totale raccolto ad oggi.


