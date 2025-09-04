▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
L'84% delle aziende segnala l'aumento delle interruzioni di rete negli ultimi due anni

Quasi nove aziende su dieci hanno registrato un aumento delle interruzioni di rete negli ultimi due anni, mentre più di un quarto hanno segnalato aumenti del 25%-50%, stando a un nuovo studio condott...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/09/2025

Business Wire

L'anno scorso, l'attuale aumento delle interruzioni di rete è costato a oltre un terzo delle aziende tra 1 e 5 milioni di dollari, mettendo i centri dati a rischio di interruzioni significative

SANDY, Utah: Quasi nove aziende su dieci hanno registrato un aumento delle interruzioni di rete negli ultimi due anni, mentre più di un quarto hanno segnalato aumenti del 25%-50%, stando a un nuovo studio condotto da Opengear, un'azienda Digi International (NASDAQ, DGII, (www.digi.com). Solo nello scorso anno, l'aumento delle interruzioni è costato a più di un terzo delle aziende tra 1 e 5 milioni di dollari.


Fonte: Business Wire



