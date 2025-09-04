L'84% delle aziende segnala l'aumento delle interruzioni di rete negli ultimi due anni

L'anno scorso, l'attuale aumento delle interruzioni di rete è costato a oltre un terzo delle aziende tra 1 e 5 milioni di dollari, mettendo i centri dati a rischio di interruzioni significative

SANDY, Utah: Quasi nove aziende su dieci hanno registrato un aumento delle interruzioni di rete negli ultimi due anni, mentre più di un quarto hanno segnalato aumenti del 25%-50%, stando a un nuovo studio condotto da Opengear, un'azienda Digi International (NASDAQ, DGII, (www.digi.com). Solo nello scorso anno, l'aumento delle interruzioni è costato a più di un terzo delle aziende tra 1 e 5 milioni di dollari.

Fonte: Business Wire