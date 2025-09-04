Hanshow e CGF con il workshop DDVC Springboard EU puntano i riflettori sulle reti di retail media e sull'innovazione in-store basata sull'AI

AMSTERDAM: Hanshow, leader mondiale nelle soluzioni per la vendita digitale al dettaglio, in collaborazione con The Consumer Goods Forum (CGF), ha organizzato il workshop Data-Driven Value Chain (DDVC) Springboard EU che si è svolto il 28 agosto, dopo la cena di networking del 27 agosto, presso la sede di Hanshow Amsterdam. Il programma di alto livello ha riunito più di 30 figure importanti tra i poteri decisionali del settore del dettaglio, dei beni di largo consumo, dei media e dei leader tecnologici che si sono confrontati sul tema “Integration Power: Synergy of Shopper, In-Store, and Retail Media for Sales Boost" (La potenza dell'integrazione: sinergia tra clienti, ambito in-store e retail media per far decollare le vendite).

Le sessioni includevano un tour inaugurale e illustrativo di CGF & Hanshow, una tavola rotonda di esperti sui trend nel marketing in-store, un intervento della Microsoft sul ruolo dell'AI nei retail media, casi d'uso di Hanshow, un laboratorio immersivo per la mappatura del percorso retail e una sessione di co-working moderata da Microsoft.

Fonte: Business Wire