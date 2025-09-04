▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Hanshow e CGF con il workshop DDVC Springboard EU puntano i riflettori sulle reti di retail media e sull'innovazione in-store basata sull'AI

Hanshow, leader mondiale nelle soluzioni per la vendita digitale al dettaglio, in collaborazione con The Consumer Goods Forum (CGF), ha organizzato il workshop Data-Driven Value Chain (DDVC) Springboa...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/09/2025

Business Wire

AMSTERDAM: Hanshow, leader mondiale nelle soluzioni per la vendita digitale al dettaglio, in collaborazione con The Consumer Goods Forum (CGF), ha organizzato il workshop Data-Driven Value Chain (DDVC) Springboard EU che si è svolto il 28 agosto, dopo la cena di networking del 27 agosto, presso la sede di Hanshow Amsterdam. Il programma di alto livello ha riunito più di 30 figure importanti tra i poteri decisionali del settore del dettaglio, dei beni di largo consumo, dei media e dei leader tecnologici che si sono confrontati sul tema “Integration Power: Synergy of Shopper, In-Store, and Retail Media for Sales Boost" (La potenza dell'integrazione: sinergia tra clienti, ambito in-store e retail media per far decollare le vendite).

Le sessioni includevano un tour inaugurale e illustrativo di CGF & Hanshow, una tavola rotonda di esperti sui trend nel marketing in-store, un intervento della Microsoft sul ruolo dell'AI nei retail media, casi d'uso di Hanshow, un laboratorio immersivo per la mappatura del percorso retail e una sessione di co-working moderata da Microsoft.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.