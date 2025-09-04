Belkin presenta soluzioni di ricarica ad alta velocità e pratiche connessioni audio progettate per la vita moderna

Puoi visitare Belkin International all'IFA, sala espositiva 3.2, stand n. 115.

LOS ANGELES: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi tre nuove soluzioni di ricarica e quattro nuovi prodotti SoundForm, espandendo così ulteriormente il suo pluripremiato portfolio di prodotti per la ricarica. I nuovi prodotti faranno il proprio debutto all’IFA 2025, dove Belkin sarà in mostra nella sala espositiva 3.2, stand n. 115.

Progettata e sviluppata nei laboratori della sede centrale di Belkin in California, la gamma di prodotti rispecchia la massima attenzione del marchio verso sicurezza, prestazioni e design. Belkin continua a produrre accessori pensati per il futuro, in grado di soddisfare le sempre crescenti esigenze dei consumatori e dei dispositivi odierni.

Ogni prodotto per la ricarica di dispositivi mobili di Belkin viene sottoposto alla rigorosa procedura di collaudo SmartProtect, mentre i prodotti audio SoundForm devono superare 150 test di qualità per garantire bassi bilanciati, audio vocale cristallino e alti chiari. Con un output a 98 dB per i prodotti classificati per adulti e a 85 dB per i prodotti classificati per bambini, i collaudi includono la risposta in frequenza e la distorsione, l’isolamento dal rumore e altro ancora.

In linea con i suoi obiettivi per la sostenibilità, i nuovi prodotti di Belkin sono realizzati con fino all'85% di materiali in plastica riciclata post-consumo e venduti in una confezione totalmente priva di plastica, per ribadire ulteriormente l'impegno dell'azienda nel ridurre gli sprechi e costruire prodotti in modo più responsabile.

Ti presentiamo la potenza, perfezionata.

Caricabatteria magnetico UltraCharge da 25 W

Forte della recente certificazione Qi2 25W e del lancio del prodotto, durante il quale il marchio ha presentato tre nuove soluzioni che sfruttano la potenza dell’ultimo standard Qi2 25W, il nuovo caricabatteria di Belkin ricarica velocemente un iPhone dallo 0 al 50% in soli 30 minuti, una velocità di ricarica fino a cinque volte più rapida rispetto a quelle dei caricabatterie Qi standard.1. Progettato per ridurre lo sviluppo di calore, grazie alla tecnologia di raffreddamento passivo ChillBoost™ che offre prestazioni ottimali e protezione della batteria, il caricabatteria comprende una connessione Qi2 compatibile, un supporto per lo streaming a mani libere e un cavo USB-C attaccato da 2 metri per una maggiore libertà di movimento. Realizzato con il 75% di materiali in plastica riciclata post-consumo e dotato di 2 anni di garanzia sul prodotto e di garanzia sulle apparecchiature collegate fino a 2.000 €, offre inoltre velocità, sicurezza e sostenibilità, in un design compatto e ideale per i viaggi.

A partire da 39,99 $ / 29,99 £ / 34,99 € / 69,96 $ AUD / 79,95 $ NZD (con alimentatore)

Disponibile dall'inizio di ottobre 2025 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Doppio caricabatteria da parete GaN USB-C da 50 W e 67 W BoostCharge Pro

Questo caricabatteria da parete di piccole dimensioni offre prestazioni eccellenti in un design ultracompatto. Quando si utilizza un’unica porta USB-C, fornisce fino a 50 W o 67 W di ricarica ad alta velocità, ideale per dispositivi come MacBook Pro 13", Dell XPS, HP Spectre Folio, Chromebook e altri laptop USB PD. Hai bisogno di ricaricare altri dispositivi? Utilizzando due porte USB-C è possibile ricaricare due dispositivi contemporaneamente, ad esempio laptop, smartphone, tablet, console di gioco e molto altro ancora: si ricaricheranno tutti alla massima velocità. Progettato per garantire la massima efficienza energetica, vanta un consumo zero in standby (<5 mW a 230 V CA), rendendolo tanto potente quanto a impatto ridotto.

50 W: 29,99 £ / 34,99 € / 49,95 $ AUD / 59,95 $ NZD

67 W: 34,99 £/ 39,99 € / 59,95 $ AUD / 69,95 $ NZD

Disponibile dall'inizio di settembre 2025 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Caricabatteria da auto con cavo retrattile da 75 W BoostCharge

Il caricabatteria da auto a 2 porte con cavo USB-C retrattile da 75 W è progettato per una ricarica ad alta velocità durante gli spostamenti. Ti basta collegarlo alla presa accendisigari del veicolo per iniziare a ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Il cavo USB-C retrattile da 75 cm fornisce fino a 60 W, ideale per ricaricare la maggior parte dei laptop, mentre le due porte aggiuntive USB-C e USB-A ricaricano telefoni, tablet e altri dispositivi. La distribuzione intelligente dell'alimentazione (Intelligent Power Allocation o IPA, in inglese) garantisce la ricarica ottimale di ogni dispositivo connesso, mentre la USB-C Power Delivery (PD) ricarica velocemente sia i dispositivi iPhone che Samsung Galaxy, oltre ad un'ampia gamma di dispositivi USB-C.

29,99 £ / 34,99 €/ 69,95 $ / 79,95 $ NZD

Disponibile dall'inizio di settembre 2025 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

L’audio che si adatta al tuo stile di vita

SoundForm Anywhere

Progettati per offrire comfort per tutta la giornata, questi auricolari semi open-ear rimangono piatti sull’orecchio, per rimanere saldamente in posizione quando ci si allena o si sta sdraiati. Realizzati con il 50% di materiali riciclati post-consumo e venduti in una confezione totalmente priva di plastica, gli auricolari SoundForm Anywhere includono una sbalordiva durata della batteria di 26 ore (fino a 6 ore con una singola ricarica e 20 ore aggiuntive tramite la custodia) e microfoni dotati di tecnologia Clear Call Quality in ciascun earbud per ridurre attivamente il rumore di sottofondo. Gli auricolari SoundForm Anywhere sono dotati inoltre della connettività multipoint, che consente la connessione simultanea di due dispositivi e garantisce 90 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica rapida USB-C. La confezione include una custodia compatta con moschettone per un facile trasporto. Agganciala ad un portachiavi o custodiscila tranquillamente nella tasca dei tuoi jeans.

34,99 $ / 29,99 £ / 34,99 €

Disponibile dall'inizio di settembre 2025 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

SoundForm ActiveFit

Gli auricolari SoundForm ActiveFit sono stati progettati per offrire libertà di movimento, garantendo una vestibilità sicura e confortevole durante ogni ripetizione, corsa e routine. Dotati di ganci ergonomici in silicone e di copriauricolari in-ear con tenuta stabile, consentono a chi li indossa di immergersi nel comfort della musica e mantenere comunque la concentrazione. Realizzati con il 75% di materiali riciclati post-consumo (PCR) e venduti in una confezione totalmente priva di plastica, gli auricolari SoundForm ActiveFit forniscono fino a 9 ore di riproduzione non-stop, con 27 ore di durata aggiuntiva della batteria usando la custodia di ricarica. Inoltre, sono dotati di tre impostazioni di equalizzazione che garantiscono un suono potente e personalizzabile. La classificazione IP54 li rende resistenti a sudore e schizzi d'acqua, mentre i due microfoni integrati dotati di tecnologia Clear-Call Quality garantiscono un audio chiaro anche quando si è in movimento. Le modalità di ascolto standard e hear-thru li rendono ideali per gli allenamenti all'interno o all'aperto. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.4, alla connettività Multipoint per l'abbinamento di due dispositivi e alla ricarica rapida USB-C, sono progettati per garantire prestazioni ottimali durante qualsiasi tipo di allenamento.

34,99 $ / 29,99 £ / 34,99 €

Disponibile dall'inizio di settembre 2025 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

SoundForm Rhythm ANC

Gli auricolari SoundForm Rhythm ANC, con cancellazione attiva del rumore e dal design elegante per l’uso quotidiano, sono ideali per chi vuole prestazioni di alto livello ad un prezzo accessibile. Realizzati con il 75% di materiali riciclati post-consumo (PCR) e venduti in una confezione totalmente priva di plastica, uniscono sostenibilità e funzionalità. Progettati con driver da 10 mm e due microfoni in ciascun auricolare per una cancellazione attiva del rumore avanzata, offrono tre modalità di ascolto: ANC (cancellazione attiva del rumore), hear-thru e ascolto standard. Inoltre, sono dotati di tre preselezioni di equalizzazione: Belkin Signature Sound, incremento bassi e bilanciato. Con fino a 8 ore di riproduzione non-stop, 20 ore di durata aggiuntiva della batteria usando la custodia di ricarica, tecnologia Bluetooth 5.3, connettività Multipoint per l'abbinamento di due dispositivi, questi auricolari sono progettati per garantire la massima praticità tutto il giorno.

34,99 $ / 29,99 £ / 39,99 €

Disponibile dall'inizio di settembre 2025 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Auricolari con filo USB-C e cancellazione del rumore SoundForm

Ora che la domanda di soluzioni cablate è di nuovo in auge, sia per motivi di design “minimalista” che per vantaggi pratici, i nuovi auricolari con filo USB-C e cancellazione del rumore (ANC) di Belkin offrono eleganza e sostanza. Questi auricolari non richiedono ricarica, possono essere riposti in qualsiasi borsa e sono più difficili da perdere. Dotati di cavo piatto antigroviglio e facilmente pieghevole, gli auricolari con filo USB-C e cancellazione del rumore SoundForm sono resistenti al sudore e agli schizzi d'acqua (IPX5). Sono dotati di driver da 12 mm per offrire un audio ricco e bassi profondi. Inoltre, il microfono integrato con tecnologia Clear Call Quality offre chiamate con audio chiaro. Tre preselezioni di equalizzazione: incremento bassi, bilanciato e Belkin Signature Sound per personalizzare la propria esperienza di ascolto.

34,99 $ / 24,99 £ / 27,99 €

Disponibile dall'inizio di ottobre 2025 su belkin.com, Amazon e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

Il kit multimediale può essere scaricato QUI.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

1 In base a test interni, la potenza di ricarica è pari a 25 W, rispetto ai caricabatterie Qi da 5 W. I risultati effettivi possono variare.

Fonte: Business Wire