Aqara presenta Edge Hub M300 e Aqara Studio Connect di livello professionale per installatori e integratori

La soluzione integrata hardware-software consente un'inedita flessibilità, collegando consumatori e sistemi professionali attraverso un'interfaccia unificata, controllata a livello locale, ideale per progetti residenziali e multifamiliari

DENVER: Aqara, un leader globale e pioniere nell'IoT, oggi ha presentato la sua prima soluzione a livello professionale per la comunità di integratori e installatori di case intelligenti: il software Aqara Edge Hub M300 e Aqara Studio Connect. La soluzione hardware-software senza soluzione di continuità è plug-and-play, su misura per servire singole residenze e abitazioni multifamiliari, oltre a progetti commerciali leggeri.

Edge Hub M300, abbinato con Aqara Studio Connect, offre interoperabilità nativa in dispositivi, sistemi e protocolli sia dai consumatori che dai mercati professionali, rendendolo una soluzione centralizzata di gestione dell'abitazione per unificare HVAC, illuminazione, sistemi di sicurezza e altro. Aqara Studio Connect è una versione leggera di Aqara Studio e funziona solo sul M300.

Edge Hub M300 supporta Zigbee, Thread, Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth e consolida Aqara e altri dispositivi abilitati a Matter, assieme a dispositivi a livello professionale che utilizzano KNX IP, BACnet IP e Modbus TCP. Inoltre, è in grado di collegare questi dispositivi a sistemi esterni, comprese piattaforme professionali come KNX, Control4, Josh AI e Nice, oltre a ecosistemi Matter di largo consumo come Alexa, Apple Home e Google Home.

Aqara illustrerà i nuovi Edge Hub M300 e Aqara Studio Connect live, assieme al suo portafoglio di prodotti pluripremiati, al CEDIA Expo/CIX 2025 (Stand 729, Hall A-F, Colorado Convention Center). Inoltre, una dimostrazione live di M300 e di Aqara Studio Connect verrà presentata all'IFA 2025 stand di Aqara (Stand 155, Hall 1.2, Messe Berlin).

Interoperabilità tra consumatori e professionisti per un'esperienza di smart home senza soluzione di continuità

Edge Hub M300 migliora l'esperienza olistica di smart living integrando i sistemi professionali con il portafoglio di prodotti Aqara e oltre 50 tipi di dispositivi Matter, che vanno dai robovac agli elettrodomestici ai caricatori per veicoli elettrici, alcuni dei quali difficili da integrare per molti sistemi professionali. Questa soluzione offre agli installatori e agli integratori personalizzazione, flessibilità e scalabilità senza pari, consentendo loro di consolidare un'ampia gamma di dispositivi, sia wireless che cablati, in un'unica piattaforma sicura e controllata a livello locale.

Questo è vantaggioso soprattutto per le abitazioni costruite su sistemi cablati, in quanto l'integrazione di dispositivi wireless offre un controllo comodo e una facile espansione. Rende queste abitazioni a prova di futuro permettendo agli installatori di integrare le tecnologie e i dispositivi emergenti senza compromettere l'infrastruttura cablata esistente.

L'integrazione facilita inoltre un'esperienza facile per l'utente offrendo un ulteriore livello di controllo intuitivo dell'abitazione attraverso le app Matter (ad es., Aqara Home, Alexa, Apple Home, Google Home) e gli assistenti virtuali (ad es., Alexa, Google Assistant/Gemini, Siri), spesso già presenti nei dispositivi mobili degli utenti.

Affidabilità professionale, accesso da remoto e strumenti di automazione privi di codice per installatori

Costruito per un'affidabilità di tipo commerciale, Edge Hub M300 assicura il funzionamento continuo durante le interruzioni di rete mantenendo il controllo locale ed eseguendo l'automazione a livello locale. Supporta backup locali e su cloud per ridurre al minimo la perdita di dati. Aqara offre inoltre supporto per l'intero ciclo di vita del dispositivo, compresi regolari aggiornamenti e assistenza tecnica completa.

Aqara Studio Connect semplifica l'installazione e la manutenzione con la sua potente interfaccia basata sul web, permettendo agli integratori di gestire i sistemi dei clienti senza ulteriore installazione di software. Le funzionalità di accesso remoto permettono la gestione semplificata di diversi progetti e una risoluzione efficiente dei problemi. Inoltre, Aqara Studio Connect è dotato di un editor dell'automazione basato sul flusso, che permette ai professionisti di creare automazioni sofisticate in un ambiente privo di codice, riducendo così la complessità dell'installazione.

Ideato su misura per abitazioni monofamiliari, piccole proprietà multifamiliari e progetti commerciali leggeri, questa soluzione hardware-software supporta fino a 500 dispositivi connessi.

Dimostrazione live e disponibilità futura

La disponibilità di Edge Hub M300 è prevista per il quarto trimestre del 2025. Visitare lo stand 729 al CEDIA Expo o lo stand 155 (Hall 1.2) all'IFA per una dimostrazione live di Edge Hub M300 e Aqara Studio Connect.

Fonte: Business Wire