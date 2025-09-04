▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Grid Dynamics e Temporal Technologies annunciano una nuova piattaforma di Agentic AI per guidare l'innovazione aziendale

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un fornitore di spicco di consulenza tecnologica, progettazione di piattaforme e prodotti, intelligenza artificiale e servizi di digital en...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 04/09/2025

Business Wire

Punti salienti:

  • La nuova Temporal Agentic AI Platform di Grid Dynamics offre alle aziende una robusta soluzione per costruire, distribuire e gestire migliaia di agenti IA e flussi di lavoro all'avanguardia.
  • La piattaforma, creata in collaborazione con Temporal Technologies, affronta le sfide critiche poste dall'AI aziendale offrendo migliore affidabilità, tolleranza degli errori e osservabilità completa per applicazioni AI complesse e a lungo termine.
  • Utilizzando le solide funzionalità di esecuzione di Temporal, la nuova piattaforma permette a grandi aziende di accelerare l'adozione dell'AI e di automatizzare i processi più complessi grazie a metodi agentici.

SAN RAMON, Calif.: Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un fornitore di spicco di consulenza tecnologica, progettazione di piattaforme e prodotti, intelligenza artificiale e servizi di digital engagement, oggi ha annunciato il lancio della sua Temporal Agentic AI Platform, sviluppata in collaborazione con Temporal Technologies.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.