Aqara presenta le smart home di nuova generazione alimentate dall'intelligenza spaziale all'IFA 2025

BERLINO: Aqara, azienda leader globale e pioniera nell'Internet delle cose (IoT), è pronta a rivelare le sue ultime novità in fatto di tecnologia della casa intelligente all'IFA 2025, presentando una gamma di nuove soluzioni progettate per migliorare la sicurezza, il comfort e l'efficienza energetica utilizzando ovunque sensori e intelligenza artificiale.

“In Aqara, vediamo l'intelligenza spaziale come la prossima frontiera nella tecnologia della smart home, e siamo fieri di essere all'avanguardia di questa evoluzione”, ha dichiarato Cathy You, Vicepresidente senior di Global Business and Strategy presso Aqara. “Le nostre dimostrazioni all'IFA evidenziano come il rilevamento avanzato, le informazioni basate sull'AI, e l'automazione contestuale lavorano insieme per offrire ambienti più intelligenti, che si tratti di abitazioni residenziali, immobili a uso ufficio, alberghi, spazi commerciali o strutture pubbliche, che non solo rispondono ai comandi degli utenti ma anticipano e si adattano anche alle loro esigenze”.

I nuovi prodotti Aqara presentati includono la Doorbell Camera G400 (cablata) per maggiore sicurezza, il Radiator Thermostat W600, efficiente sul piano energetico, la serie H2 di prese a muro e spine intelligenti per i mercati UE e UK, e il versatile Hub M200 per l'interoperabilità continua. Inoltre, l'azienda presenterà aggiornamenti alla sua piattaforma Aqara Home e ai servizi su cloud HomeGuardian, offrendo un'esperienza più intuitiva. Aqara dimostrerà queste novità e altri prototipi di prodotti all'IFA 2025 (Stand 155, Padiglione 1.2, Messe Berlin) .

Sicurezza domestica

Aqara amplia il suo portafoglio di sicurezza con l'introduzione della Doorbell Camera G400 (cablata), che offre sorveglianza sempre attiva alla porta d'ingresso. Progettato per l'utilizzo continuo, questo campanello è classificato IP65 e può essere alimentato mediante cavo PoE o un adattatore a bassa tensione (8-24V AC/DC). Il G400 vanta un sensore 2K e copertura da capo a piedi, assicurando l'inclusione di tutti i dettagli. Il dispositivo supporta le funzionalità di intelligenza artificiale su cloud per il rilevamento di volti, pacchi, veicoli e animali, assieme al rilevamento di movimenti e di persone sul dispositivo. Come altri campanelli Aqara, il G400 è facilmente integrabile con Apple Home (compreso HomeKit Secure Video), Alexa, Google Home, SmartThings e Home Assistant (attraverso RTSP), e offre opzioni flessibili di archiviazione su cloud e locali.

Aqara presenterà all'IFA due prototipi di sorveglianza dell'abitazione:

Camera G510 (Batteria) – la prima telecamera esterna a batteria di Aqara, dotata di un pannello solare integrato, batteria da 10.400 mAh, risoluzione da 2,5K (2560×1440), visione notturna a colori e funzionalità AI su dispositivo per il rilevamento di persone, veicoli e pacchi.

Home Station M410 – Un hub di IoT multifunzione, progettato come polo centrale per la sicurezza domestica. Come polo per le videocamere Aqara, aumenta il range della videocamera e l'autonomia della batteria, offrendo nel contempo archiviazione locale ad alta capacità, estensibile con scheda HDD, SSD o microSD, per registrazioni video 24/7. L'M410 funziona anche come polo Matter, connettendo Aqara e altri dispositivi Matter di terze parti.

Efficienza energetica

Aqara presenta il Radiator Thermostat W600 di nuova generazione, supportando la connettività Thread e Zigbee. Questo termostato consente agli utenti di ottimizzare il clima interno con orari intelligenti, automazioni o controlli intuitivi tramite app su cellulare, assistenti virtuali o un Climate Sensor W100 connesso. Rispetto al predecessore, il W600 ha un'autonomia della batteria estesa a 2 anni e una compatibilità più ampia con valvole RA, RAV, RAVL, Caleffi, Giacomini e M28×1,5.

Inoltre, Aqara sta ampliando la sua serie H2 di dispositivi di gestione energetica per i mercati UE e UK, compresi il Wall Outlet H2 UK con l'ingresso USB-C integrato per il caricatore rapido, la Power Plug H2 con varianti UE e UK, e la Outdoor Plug H2 EU classificata IP44. Verrà inoltre esposto un prototipo della Power Strip H2 EU. Questi prodotti sono dotati di supporto del duplice protocollo Thread/Zigbee, compatibilità Matter per interoperabilità a prova di futuro e funzionalità di monitoraggio energetico che consentono le automazioni attivate dal consumo energetico in Aqara Home.

Matter Hub

Aqara presenta anche Hub M200, una soluzione multi-protocollo che serve da Matter Controller, Thread Border Router, Matter bridge per dispositivi Zigbee Aqara, e blaster IR a 360°. Con supporto Thread, Zigbee, Wi-Fi doppia banda, Ethernet, Bluetooth e infrarosso, l'M200 è in grado di integrare i prodotti Aqara, i gadget compatibili IR e oltre 50 tipi di dispositivi abilitati a Matter in un unico sistema unificato di casa intelligente.

Aggiornamenti sui servizi cloud di Aqara Home e HomeGuardian

Oltre alle soluzioni offerte dai nuovi prodotti, Aqara presenta aggiornamenti importanti per la sua piattaforma Aqara Home e i servizi cloud HomeGuardian.

Aqara Home

Soft Sensor – Un sensore virtuale che utilizza dati da dispositivi esistenti (ad es., sensori di contatto, movimento e presenza) e modelli di AI che rilevano con maggiore precisione il numero di presenze in una stanza. Gli utenti possono crearlo semplicemente selezionando i dispositivi rilevanti nella stanza.

– Un sensore virtuale che utilizza dati da dispositivi esistenti (ad es., sensori di contatto, movimento e presenza) e modelli di AI che rilevano con maggiore precisione il numero di presenze in una stanza. Gli utenti possono crearlo semplicemente selezionando i dispositivi rilevanti nella stanza. Automation 2.0 – Il motore di automazione verrà aggiornato per supportare la logica WHEN-IF-THEN, facilitando per gli utenti la creazione di automazione semplificata e multifattoriale. Il batch control verrà aggiunto alle azioni THEN, consentendo le azioni sincronizzate di una serie di lampade, tende o radiatori con un'unica automazione.

– Il motore di automazione verrà aggiornato per supportare la logica WHEN-IF-THEN, facilitando per gli utenti la creazione di automazione semplificata e multifattoriale. Il batch control verrà aggiunto alle azioni THEN, consentendo le azioni sincronizzate di una serie di lampade, tende o radiatori con un'unica automazione. Controllo dell'app locale tramite LAN – Con hub edge come la Hub M3, Aqara Home ora consente il controllo locale dei suoi dispositivi gestiti anche quando il servizio internet o cloud non è disponibile. Il controllo dell'app locale inoltre migliora la reattività della rete per una migliore esperienza dell'utente.

HomeGuardian

Cloud AI Detection – Ampliando il rilevamento AI su dispositivo con funzionalità alimentate dal cloud, che consente a tutte le videocamere Aqara di identificare volti, pacchi, animali, veicoli e perfino fiamme per il rilevamento proattivo delle minacce e gli allarmi sensibili al contesto.

– Ampliando il rilevamento AI su dispositivo con funzionalità alimentate dal cloud, che consente a tutte le videocamere Aqara di identificare volti, pacchi, animali, veicoli e perfino fiamme per il rilevamento proattivo delle minacce e gli allarmi sensibili al contesto. Sintesi AI di video e ricerca – Utilizzando Vision-Language Models (VLM) per la sintesi di video e il facile recupero attraverso ricerche in lingua naturale.

– Utilizzando Vision-Language Models (VLM) per la sintesi di video e il facile recupero attraverso ricerche in lingua naturale. Notifiche arricchite– Le notifiche push sono arricchite di istantanee sulla scena, che permettono agli utenti di valutare subito le situazioni senza dover aprire l'app.

