OpZira, Inc. lanciata per promuovere la diagnostica oftalmica con un portafoglio di dispositivi medici innovativi

MIDDLETOWN, Pa.: OpZira™, Inc., azienda di dispositivi medici oftalmici futuristici fondata su una tradizione di eccellenza nella ricerca, oggi ha annunciato la sua formazione ufficiale. OpZira è dedicata a fornire tecnologie innovative che migliorano la rilevazione e il monitoraggio delle patologie oculari, offrendo ai medici strumenti diagnostici avanzati.

La creazione di OpZira segue l'acquisizione da parte di Alcon di LumiThera (https://www.alcon.com/media-release/alcon-completes-acquisition-lumithera/) e del suo innovativo Valeda® Light Delivery System, il primo trattamento per la degenerazione maculare senile secca (AMD), e l'unica terapia autorizzata dall'FDA. Nell'ambito della transazione, le linee di prodotti diagnostici di LumiThera sono state cedute agli azionisti di LumiThera, risultando nella creazione di OpZira, Inc.

Fonte: Business Wire