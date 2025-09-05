▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Esri crea Esri MX come centro di innovazione geospaziale per il Messico con dirigenti locali

Esri, il leader globale nell'intelligence di localizzazione, ha annunciato oggi la creazione di Esri Mexico (Esri MX), che rileverà tutti i prodotti e i servizi Esri dal distributore di lunga data Si...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/09/2025

Business Wire

REDLANDS, Calif.: Esri, il leader globale nell'intelligence di localizzazione, ha annunciato oggi la creazione di Esri Mexico (Esri MX), che rileverà tutti i prodotti e i servizi Esri dal distributore di lunga data Sistemas de Información Geográfica Sociedad Anónima (SIGSA).

Fondata nel 1980, SIGSA ha rivestito un ruolo centrale nella creazione del panorama geospaziale del Messico, dalle prime fotogrammetria e mappatura catastale alla fornitura di soluzioni di sistemi di informazione geografica (GIS) all'avanguardia in diversi settori. Esri MX continuerà ad operare sotto la dirigenza locale, consentendo all'azienda di offrire soluzioni personalizzate con maggiore agilità e autonomia per affrontare le sfide uniche del Messico.

Fonte: Business Wire



