La Boomi Enterprise Platform ha fornito un ROI del 347% e 9,8 milioni di dollari in NPV, secondo un nuovo studio indipendente TEI

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, il leader nell'automazione basata sull'AI, oggi ha annunciato i risultati di un nuovo studio sul Total Economic Impact™ (TEI) condotto da Forrester Consulting. Secondo lo studio, le organizzazioni che utilizzano la Boomi Enterprise Platform hanno raggiunto un ritorno sull'investimento (ROI) pari al 347% e un valore attuale netto (VAN) di 9,8 milioni di dollari in tre anni, con un periodo di payback inferiore ai sei mesi.

Lo studio, commissionato da Boomi, valuta i vantaggi commerciali, i risparmi sui costi e le efficienze realizzate dalle aziende che utilizzano la Boomi Enterprise Platform per l'integrazione, la gestione API, la gestione dati, l'automazione e la preparazione all'intelligenza artificiale.

