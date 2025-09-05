▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Stellantis collabora con GlobalPlatform per un ulteriore sviluppo degli standard di cybersecurity globali in ambito automobilistico

Stellantis è l'ultimo importante OEM automobilistico ad aderire a GlobalPlatform, per contribuire ad accelerare la collaborazione tra settori nell'ambito della standardizzazione della sicurezza infor...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/09/2025

Business Wire

REDWOOD CITY, Calif.: Stellantis è l'ultimo importante OEM automobilistico ad aderire a GlobalPlatform, per contribuire ad accelerare la collaborazione tra settori nell'ambito della standardizzazione della sicurezza informatica per i veicoli software-defined (SDV).

Stellantis, l'azienda che comprende 14 marchi automobilistici iconici, tra cui Alfa Romeo, Chrysler, FIAT, Jeep®, Opel, Peugeot e Vauxhall, ha aderito a GlobalPlatform per promuovere l'allineamento delle sue tecnologie con i casi d'uso in evoluzione in ambito automobilistico e i requisiti normativi. Come parte dell'accordo, Bill Mazzara, responsabile normativo per il Nord America e tecnico esperto per la sicurezza informatica dei prodotti presso Stellantis, diventerà co-presidente della Automotive Task Force di GlobalPlatform.

Stellantis si unirà a una community in crescita di produttori automobilistici, aziende di sicurezza informatica, fornitori di silicio e istituti accademici su GlobalPlatform che stanno sviluppando una strategia standardizzata per soddisfare le complesse domande di sicurezza informatica degli odierni SDV.

Fonte: Business Wire



