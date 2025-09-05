TON Strategy Company approva il programma di riacquisto di azioni per 250 milioni di dollari dopo la modifica del ticker

TON Strategy Company (già Verb Technology Company Inc.) (Nasdaq: TONX) (la “Società”), una società di tesoreria di asset digitali impegnata a gestire Toncoin ($TON), oggi ha annunciato che il s...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 05/09/2025
LAS VEGAS: TON Strategy Company (già Verb Technology Company Inc.) (Nasdaq: TONX) (la “Società”), una società di tesoreria di asset digitali impegnata a gestire Toncoin ($TON), oggi ha annunciato che il suo Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità un programma di riacquisto delle azioni che autorizza la Società a riacquistare le sue azioni ordinarie fino a un valore massimo di 250 milioni di dollari.
Il programma prevede il riacquisto periodico attraverso transazioni di mercato aperto o altri mezzi in base alla normativa sui titoli applicabili.
Fonte: Business Wire