Armis nominata Leader nelle soluzioni per la sicurezza IoT, valutazione Q3 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 05/09/2025

Business Wire

Il riconoscimento fa seguito alla nomina di Armis a Leader nella valutazione delle soluzioni unificate di gestione della vulnerabilità

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda di sicurezza e gestione dell'esposizione informatica, oggi ha annunciato di essere stata nominata Leader nella classifica The Forrester Wave™: IoT Security Solutions, Q3 2025. Il traguardo giunge al seguito della nomina di Armis a Leader nella classifica The Forrester Wave™: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025.

In questa Forrester Wave™, Armis è classificata Leader e ha raggiunto le massime valutazioni possibili in 9 criteri fondamentali. Secondo il rapporto, “La visione di Armis si incentra sulla fornitura di gestione dell'esposizione a livello aziendale che va oltre l'IoT e i dispositivi OT. Gli investimenti nell'innovazione e le acquisizioni dell'azienda supportano questo obiettivo. La sua tabella di marcia si allinea con le priorità dei clienti, mentre anticipa le esigenze future per garantire che la piattaforma si evolva assieme ai suoi clienti. Questa strategia orientata al futuro facilita l'adozione e aiuta i clienti a implementare la piattaforma Centrix con successo”.

Fonte: Business Wire



