La conferenza EmPOWER AI 2025 unisce gli innovatori nei settori energetico e AI che costruiscono la rete intelligente del futuro

LOS ALTOS, Calif.: La prestigiosa conferenza sull'intelligence energetica di Bidgely's, EmPOWER AI, si terrà dal 16 al 18 settembre a Napa, California. All'incontro annuale parteciperanno rappresentanti di oltre 40 aziende globali per stimolare dialoghi critici tra leader di aziende nel settore dei servizi pubblici, esperti di dati e dirigenti in ambito di intelligenza artificiale (AI) su come l'AI sta rivoluzionando il settore.

“Questo evento è diventato il palcoscenico di primo piano per illustrare la prossima fase dei nostri progressi in ambito AI. L'anno scorso, Bidgely ha presentato per la prima volta il suo lavoro innovativo nell'AI generativa. Quest'anno, ai partecipanti verrà offerto ancora una volta uno sguardo esclusivo sulla nostra nuovissima e potente soluzione di AI, che dà ai leader più flessibilità che mai per rendere operativa l'AI nel proprio servizio pubblico”, ha dichiarato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. “Siamo impazienti di presentare i successi incredibili dei nostri clienti e rivelare il futuro dell'industria energetica”.

Quest'anno, EmPOWER AI verrà ospitata da PacifiCorp, il più grande operatore di rete negli Stati Uniti occidentali, nonché partner di lunga data di Bidgely, e comprenderà sessioni sugli approfondimenti relativi alla disaggregazione basati sull'AI; sulla segmentazione di nuova generazione e sul coinvolgimento dei clienti; e sulla pianificazione ed elettrificazione della rete di distribuzione. Queste sessioni comprendono vivaci discussioni da parte di rinomati esperti di aziende di servizi pubblici e di Bidgely. Il relatore di spicco di EmPOWER AI quest'anno è il visionario dell'AI nel luogo di lavoro e CEO di Glean Arvind Jain, che discuterà su come i servizi pubblici possono navigare il futuro dell'AI.

“EmPOWER AI offre uno spazio raro in cui gli esperti da ogni parte del settore convergono per parlare delle novità e per confrontarsi reciprocamente sulle loro esperienze con l'AI”, ha dichiarato Shawn Grant, Direttore di Customer Solutions presso PacifiCorp. “È uno scambio aperto che accelera il modo in cui tutti noi andiamo avanti, dai margini della rete al centro della trasformazione”.

Una conversazione globale con informazioni locali

I nuovi eventi "Insights Tour" di EmPOWER AI, avviati nel 2025, culmineranno a Napa, intrecciando conversazioni e approfondimenti globali da oltre 100 partecipanti in tappe canadesi ed europee. Entrambi gli eventi regionali hanno unito servizi pubblici e dirigenti per discussioni su come abbattere le barriere tra clienti e pianificazione della rete utilizzando strategie guidate dai dati, infrastruttura di misurazione avanzata (AMI) 2.0, e AI generativa (GenAI) per rafforzare sia l'affidabilità della rete sia il coinvolgimento dei clienti.

“Credo che EmPOWER AI sia un evento unico in cui invitano persone simili tra loro con dichiarazioni simili idi problemi nelle rispettive industrie, da una presenza globale a venire a scambiare le proprie idee”, ha affermato Sumit Verma, VP – Customer Experience presso TAQA Distribution ad Abu Dhabi. “Il problema di un'azienda può essere la soluzione di un'altra”.

Networking tra dirigenti e dialoghi sinceri

La conferenza EmPOWER AI di Bidgely offre ai partecipanti la possibilità di scoprire le ultime soluzioni alle sfide più grandi del settore dei servizi pubblici. Le sessioni abbinano una visione futuristica e applicazioni pratiche dal mondo reale già utilizzate oggi nel settore dei servizi pubblici. Le prospettive da società come Ameren Illinois, APS, OG&E, SMUD, NV Energy, Avista, Itron, AWS, Infosys e altre che guidano l'innovazione nella catena del valore energetico verranno condivise durante l'intero evento.

Tra gli argomenti delle sessioni:

Moving Customers from the Edge of the Grid to the Center of Innovation (Portare i clienti dai margini della rete al centro dell'innovazione)

Turning Your Static Grid into an AI Intelligent Operating System (Trasformare la rete statica in un sistema operativo intelligente con l'AI)

Accelerating EV Program Success with AI (Accelerare il successo del programma EV con l'AI)

Smarter Load, Smarter Spend: Reimagining TOU and Rate Design (Carico più intelligente, spesa più intelligente: rivisitare il TOU e la struttura tariffaria)

From AMI to AI: Designing for the Future with Distributed Intelligence (Dall'AMI all'AI: progettare il futuro con l'intelligenza distribuita)

Evolving Equity and Affordability Using Data (Evolvere l'equità e l'accessibilità attraverso l'uso dei dati)

Forecasting & Preparedness for 10X Grid Growth (Previsione e preparazione per la crescita decuplicata della rete)

Sono aperte le registrazioni per EmPOWER AI 2025. Per maggiori informazioni, visitare: www.bidgely.com/empower-ai/.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un'azienda SaaS alimentata dall'IA che accelera un futuro di energia pulita consentendo alle aziende energetiche e ai consumatori di prendere decisioni in materia di energia basate sui dati. Grazie alla nostra esclusiva tecnologia brevettata, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma le molteplici dimensioni dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in informazioni energetiche estremamente accurate e fruibili per i consumatori. Sfruttiamo queste informazioni per offrire a ciascun cliente raccomandazioni personalizzate, adattate alla sua personalità e al suo stile di vita, alle caratteristiche di utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all'acquisto e altro ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER) e delle attività a margine della rete, Bidgely sta promuovendo l'innovazione dei contatori intelligenti con soluzioni basate sui dati per i pannelli solari fotovoltaici, il rilevamento dei veicoli elettrici (EV), lo spostamento del carico comportamentale degli EV e la ricarica gestita, il furto di energia, la previsione del carico a breve termine, l'analisi della rete e la progettazione di tariffe a tempo d'uso (TOU). L'analisi energetica dell'UtilityAI™ di Bidgely offre una visibilità approfondita sulla generazione e sul consumo per una migliore gestione dei picchi di carico e una migliore pianificazione della rete, e fornisce raccomandazioni mirate per nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Nata nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 16 brevetti nel settore dell'energia, finanziamenti per oltre 75 milioni di dollari, la collaborazione con 30 data scientist e porta la passione per l'IA alle aziende energetiche che servono clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bidgely.com o il blog di Bidgely su bidgely.com/blog.

Fonte: Business Wire