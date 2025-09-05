▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Rigaku unisce due partner creando il RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core e stipulando un accordo di cooperazione

Pubblicato il: 05/09/2025

TOKYO: Il 4 settembre 2025, Rigaku Corporation, un partner globale di soluzioni nei sistemi di analisi a raggi X e un'azienda del Gruppo di Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; Presidente e CEO: Jun Kawakami; di seguito “Rigaku”); Kyoto University (Campus principale: Kyoto; Nagahiro Minato, Presidente; di seguito “Kyoto University”); e JEOL Ltd. (sede centrale: Akishima, Tokyo; Presidente e CEO: Izumi Oi, di seguito “JEOL”) hanno stipulato un accordo per creare un'organizzazione per l'innovazione aperta. Lo scopo di questa iniziativa è l'utilizzo dei reciproci punti di forza, la conduzione congiunta di ricerca e sviluppo e la formazione di personale specializzato.

Il RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core di nuova creazione è una struttura per la ricerca congiunta fondata nell'ambito dell'Analysis Center of the Institute for Integrated Cell-Material Sciences (Centro per le analisi dell'Istituto per le scienze integrate delle cellule e dei materiali) (Kyoto University iCeMS).

