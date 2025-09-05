Zepp Health acquisisce asset principali di Wild.AI per ampliare il supporto alle atlete nelle diverse fasi della loro vita

MILPITAS, California: Zepp Health (NYSE: ZEPP), la società madre di Amazfit, ha annunciato oggi l'acquisizione degli asset principali e della proprietà intellettuale di Wild.AI, una piattaforma di welness femminile all'avanguardia, orientata all'ottimizzazione delle performance femminili grazie a un coaching basato su informazioni relative agli ormoni. L'acquisizione è stata completata alla fine di agosto e include la tecnologia proprietaria di Wild.AI e membri selezionati del suo team dirigenziale.

Wild.AI è nota per il suo utilizzo di dati fisiologici e ormonali per aiutare le donne a monitorare, allenarsi, alimentarsi e recuperare in base al loro ciclo e alla fase della vita. Dal ciclo mestruale alla menopausa, la piattaforma offre informazioni personalizzate che aiutano a migliorare le prestazioni, ridurre i rischi di infortuni e aumentare la consapevolezza del proprio corpo, rivolgendosi sia ad atlete di alto livello che ad appassionate di fitness.

Fonte: Business Wire