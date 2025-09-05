Andersen Consulting collabora con MJB Technology Solutions per migliorare le capacità di trasformazione digitale

SAN FRANCISCO: Andersen Consulting rafforza la propria piattaforma di trasformazione digitale tramite la collaborazione con l'azienda canadese MJB Technology Solutions specializzata in ServiceNow, intelligenza artificiale, analisi e trasformazione IT.

Fondata nel 2002, MJB Technology Solutions progetta e distribuisce software personalizzato, piattaforme digitali e sistemi operativi a clienti in diversi settori, come quello bancario, delle telecomunicazioni e manifatturiero. Le principali capacità dell'azienda includono servizi ServiceNow completi, nonché soluzioni gestite dall'IA, business intelligence e analisi, oltre a strategia IT, offrendo risultati misurabili coerenti e valore sul lungo termine.

"Abbiamo dedicato vent'anni all'offerta di soluzioni su misura che aiutano i nostri clienti ad affrontare sfide business-critical", ha affermato Mark Bains, CEO di MJB Technology Solutions. "La nostra collaborazione con Andersen Consulting segna un nuovo capitolo del nostro modo di ridimensionare l'innovazione su scala globale, rimanendo fedeli ai nostri valori di integrità, fiducia e impatto".

Il Presidente globale e CEO di Andersen, Mark L. Vorsatz ha aggiunto: "MJB offre ottimi risultati in termini di esecuzione in ambienti IT aziendali e con le tecnologie emergenti. Le loro estese conoscenze di ServiceNow, IA e analisi aggiungeranno un'ulteriore dimensione alla nostra piattaforma e ci consentiranno di offrire soluzioni più agili e intelligenti per i clienti alla ricerca di trasformazione tecnologica."

Andersen Consulting è uno studio di consulenza globale che offre una suite completa di servizi, che spaziano dalla strategia aziendale alla trasformazione aziendale, tecnologica e IA, fino a includere soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionali di Andersen Global, fornendo consulenza del massimo livello e competenze in materia fiscale, legale, di valutazione e di mobilità globale su una piattaforma globale con oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 600 località attraverso le società membro e con cui collabora. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e fornisce soluzioni di consulenza tramite le società membro e quelle con cui collabora in tutto il mondo.

Fonte: Business Wire