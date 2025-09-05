Autel Energy lancia una piattaforma di ricarica di nuova generazione: da moduli raffreddati a liquido progettati internamente a sistemi di armadietti scalabili, terminali ad alte prestazioni e caricatori all-in-one aggiornati

BERLINO: Al suo evento di lancio globale “INFINITE POWER – STARTING FROM ZERO”, Autel Energy Europe ha presentato la sua piattaforma di ricarica EV più avanzata di sempre, una soluzione di nuova generazione progettata per rispondere alla crescente domanda di infrastruttura di ricarica ultra-veloce, affidabile e scalabile in tutta Europa e oltre. Costruita sulla base di moduli elettrici raffreddati a liquido progettati internamente, la piattaforma abbina alte prestazioni e adattabilità senza precedenti, offrendo agli operatori soluzioni di ricarica flessibili e scalabili che coprono una grande maggioranza di diversi casi d'uso.

MaxiModule LCM60/120: moduli raffreddati a liquido ad alte prestazioni sviluppati internamente

Fonte: Business Wire