Samsung presenta "AI Home: Future Living, Now" a IFA 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/09/2025

Dal benessere all'efficienza energetica, Bespoke AI, Vision AI e Galaxy AI trasformano il modo in cui viviamo e creiamo connessioni.

BERLINO: In occasione dell'edizione 2025 di Innovation For All (IFA), Samsung Electronics ha presentato la sua visione "AI Home: Future Living, Now". AI Home di Samsung ambisce a diventare una realtà che le persone possono sperimentare oggi, non solo in futuro, sviluppata per tutti e non solo per pochi.

"In Samsung non stiamo semplicemente immaginando il futuro dell'IA, la stiamo integrando nella vita di ogni giorno. AI Home di Samsung va oltre i dispositivi smart per creare case in grado di comprenderci, adeguarsi alle nostre esigenze e dedicarsi a ciò che è più importante", ha dichiarato Cheolgi Kim (CK), Vicepresidente esecutivo e responsabile dell'attività Digital Appliances (DA).

Fonte: Business Wire



