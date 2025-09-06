▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Iniziano le riprese dell'adattamento per il grande schermo di Street Fighter, il popolare titolo di Capcom!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che sono iniziate le riprese di un adattamento cinematografico della sua popolare serie di videogiochi di combattimento Street Fighter, in collaborazio...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/09/2025

Business Wire

– Capcom mira a valorizzare la proprietà intellettuale (IP) con la sua strategia "Single Content Multiple Usage" (Un solo contenuto per utilizzi diversi) –

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che sono iniziate le riprese di un adattamento cinematografico della sua popolare serie di videogiochi di combattimento Street Fighter, in collaborazione con Legendary Entertainment (Legendary), un progetto co-finanziato da entrambe le società.

Per ampliare le vendite globali della sua attività principale di software per videogiochi da casa, Capcom sta attivamente promuovendo il marchio della sua IP proprietaria nell'ambito della strategia Single Content Multiple Usage. In particolare, l'adattamento di contenuti di videogiochi ai media audiovisivi è un'opportunità preziosa per estendere la conoscenza della IP di Capcom oltre il pubblico dei videogiochi.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.