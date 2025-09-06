Iniziano le riprese dell'adattamento per il grande schermo di Street Fighter, il popolare titolo di Capcom!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che sono iniziate le riprese di un adattamento cinematografico della sua popolare serie di videogiochi di combattimento Street Fighter, in collaborazio...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 06/09/2025
– Capcom mira a valorizzare la proprietà intellettuale (IP) con la sua strategia "Single Content Multiple Usage" (Un solo contenuto per utilizzi diversi) –
OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che sono iniziate le riprese di un adattamento cinematografico della sua popolare serie di videogiochi di combattimento Street Fighter, in collaborazione con Legendary Entertainment (Legendary), un progetto co-finanziato da entrambe le società.
Per ampliare le vendite globali della sua attività principale di software per videogiochi da casa, Capcom sta attivamente promuovendo il marchio della sua IP proprietaria nell'ambito della strategia Single Content Multiple Usage. In particolare, l'adattamento di contenuti di videogiochi ai media audiovisivi è un'opportunità preziosa per estendere la conoscenza della IP di Capcom oltre il pubblico dei videogiochi.
Fonte: Business Wire