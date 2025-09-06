RSA annuncia il subentro del nuovo CEO per guidare una nuova fase di crescita

BEDFORD, Mass.: RSA, il leader nell'identità incentrata sulla sicurezza, con il supporto di Clearlake Capital Group, L.P. (assieme alle sue affiliate) e a STG, oggi ha annunciato che Greg Nelson, l'attuale Presidente e Direttore commerciale, subentrerà a Rohit Ghai come CEO il 15 settembre 2025. Ghai assumerà un ruolo strategico di consulente dopo aver guidato l'azienda per quasi otto anni nel ruolo di CEO.

Nelson, un dirigente veterano nel settore SaaS con oltre 30 anni di esperienza in ambito di software, dati, tecnologia e capitali privati, dovrebbe guidare RSA in questa nuova fase di crescita accelerata. Le iniziative e gli investimenti per la crescita strategica dell'azienda si concentreranno su:

Assenza di password – Eliminazione della necessità di password per migliorare la sicurezza e l'esperienza dell'utente

Intelligenza artificiale (AI) – Utilizzo dell'AI per migliorare il rilevamento e la prevenzione delle minacce e la risposta alle stesse

Gestione della posizione – Rafforzamento delle capacità di governance, rischio e compliance

Soluzioni per l'identità con il massimo livello di sicurezza – Protezione delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza

