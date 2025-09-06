NIQ presenta AI-Powered Shopper Voice su GfKnewron® Consumer all'IFA 2025

Il potenziamento GfKnewron® Consumer offre la voce del consumatore - trascrivendo le dichiarazioni dei consumatori in informazioni utili per marchi e rivenditori

Integrato con uno dei più grandi studi recenti sui consumatori in ambito tecnologico e dei beni durevoli, registra un volume di vendite annuo superiore a 1 miliardo

NORIMBERGA, Germania: NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ), società leader globale nell'intelligence sui consumatori, oggi ha annunciato un miglioramento della sua piattaforma GfKnewron® Consumer, che ora include AI-Powered Shopper Voice. La piattaforma di intelligence sul mercato, sul consumatore e sul marchio ora offre la voce diretta del consumatore nelle sue parole: i commenti dei consumatori su un determinato marchio, i suoi partner rivenditori e i potenziali competitori, riportati parola per parola.

