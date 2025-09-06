Qualcomm e BMW Group presentano un sistema innovativo di guida automatica con stack di software sviluppato congiuntamente

SAN DIEGO: NASDAQ: QCOM
Punti salienti:
- Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System abilitato all'AI, alimentato dal sistema su chip Snapdragon Ride e un nuovo stack di software per la guida automatica sviluppato congiuntamente, debutta nel nuovissimo BMW iX3 all'IAA Mobility 2025.
- Il sistema è convalidato in 60 Paesi di tutto il mondo e si prevede che diventerà disponibile in oltre 100 Paesi entro il 2026.
- La piattaforma scalabile permette un sistema di sicurezza attivo a telecamera singola efficiente in termini di costi ed è scalabile fino ad offrire funzioni di guida automatica L2+ in città e in autostrada con telecamere multiple e radar multipli.
- Lo stack basato sui dati viene continuamente aggiornato con informazioni provenienti da flotte globali, supportato da un sistema flywheel di dati su base cloud.
