Qualcomm e BMW Group presentano un sistema innovativo di guida automatica con stack di software sviluppato congiuntamente

NASDAQ: QCOM Punti salienti: Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System abilitato all'AI, alimentato dal sistema su chip Snapdragon Ride e un nuovo stack di software per la guida automatica svilu...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/09/2025

Business Wire

SAN DIEGO: NASDAQ: QCOM

Punti salienti:

  • Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System abilitato all'AI, alimentato dal sistema su chip Snapdragon Ride e un nuovo stack di software per la guida automatica sviluppato congiuntamente, debutta nel nuovissimo BMW iX3 all'IAA Mobility 2025.
  • Il sistema è convalidato in 60 Paesi di tutto il mondo e si prevede che diventerà disponibile in oltre 100 Paesi entro il 2026.
  • La piattaforma scalabile permette un sistema di sicurezza attivo a telecamera singola efficiente in termini di costi ed è scalabile fino ad offrire funzioni di guida automatica L2+ in città e in autostrada con telecamere multiple e radar multipli.
  • Lo stack basato sui dati viene continuamente aggiornato con informazioni provenienti da flotte globali, supportato da un sistema flywheel di dati su base cloud.

Fonte: Business Wire



