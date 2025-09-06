Tineco porta a IFA 2025 il futuro della pulizia domestica

A Berlino debuttano oggi i modelli di punta FLOOR ONE S9 Scientist, FLOOR ONE STATION S9 Artist e PURE ONE A90S

Berlino: Si apre oggi a Berlino IFA 2025, il palcoscenico internazionale della tecnologia e dell’innovazione. Tineco presenta in anteprima una nuova generazione di soluzioni per la pulizia domestica: lavapavimenti, aspirapolvere senza fili e lavamoquette dal design intelligente, potente e intuitivo, pensati per semplificare la vita quotidiana e migliorare il benessere in casa.

Tre lavapavimenti, un unico obiettivo: ambienti sempre puliti con il minimo sforzo

Tineco FLOOR ONE S9 Scientist è la lavapavimenti che ridefinisce il concetto di pulizia grazie a un insieme di tecnologie avanzate:

StreakFree Scraper : un sistema che lava e asciuga rapidamente i pavimenti. Con un semplice movimento di spinta e trazione, le superfici vengono pulite senza lasciare aloni o tracce d’acqua. Inoltre, il suo design morbido e silenzioso protegge il pavimento e riduce il rumore.

: un sistema che lava e asciuga rapidamente i pavimenti. Con un semplice movimento di spinta e trazione, le superfici vengono pulite senza lasciare aloni o tracce d’acqua. Inoltre, il suo design morbido e silenzioso protegge il pavimento e riduce il rumore. HydroBurst : un getto d’acqua ad alta pressione con un’angolazione di 15 gradi che rimuove facilmente anche lo sporco più secco e resistente, anche quello nascosto nelle fughe delle piastrelle.

: un getto d’acqua ad alta pressione con un’angolazione di 15 gradi che rimuove facilmente anche lo sporco più secco e resistente, anche quello nascosto nelle fughe delle piastrelle. Struttura ultrasottile da 11 cm : raggiunge facilmente le zone più difficili da pulire ed elimina la polvere nascosta.

: raggiunge facilmente le zone più difficili da pulire ed elimina la polvere nascosta. Quiet Mode : a differenza dei rumorosi aspirapolvere tradizionali, la modalità silenziosa funziona a soli 70 dB(A), circa il volume di una conversazione informale. Questo permette di pulire anche la sera tardi o la mattina presto, senza creare disturbo.

: a differenza dei rumorosi aspirapolvere tradizionali, la modalità silenziosa funziona a soli 70 dB(A), circa il volume di una conversazione informale. Questo permette di pulire anche la sera tardi o la mattina presto, senza creare disturbo. Con SilentDry, il dispositivo si asciuga da solo in modalità silenziosa: il rullo rimarrà fresco, pulito e privo di batteri che potrebbero proliferare, pronto per il prossimo utilizzo.

Tineco FLOOR ONE STATION S9 Artist dispone di tutte le tecnologie Scientist, ma con un vantaggio in più: la Smart Refresh Station. Dotata di un serbatoio d’acqua calda da 5 litri e di un sistema di riempimento automatico, questa base intelligente assicura che la tua lavapavimenti sia sempre pronta con acqua fresca, consentendo una pulizia più lunga, più profonda e più igienica, senza muovere un dito. Il modello dispone di un corpo sottile di 12,85 cm lay-flat e di un’autonomia fino a 90 minuti in modalità Quiet.

La gamma si completa con Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, una lavapavimenti che utilizza la tecnologia HyperSteam a 140°C per eliminare sporco e batteri in profondità. Insieme alle tecnologie DualBlock Anti-Tangle, Quiet Mode, SilentDry e una potenzia di aspirazione di 22.000 Pa, FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro dispone anche della tecnologia ReverseScrub, che mantiene il rullo pulito ruotando in entrambe le direzioni, rimuovendo le macchie ostinate per una casa più pulita e più igienizzata ogni giorno. L’autonomia fino a 90 minuti e lo spessore di 12,85 cm rendono questo apparecchio un alleato affidabile per le faccende domestiche.

Aspirapolvere di nuova generazione

Con l’aspirapolvere PURE ONE A90S, l’azienda presenta la rivoluzionaria 3DSense Master Brush, che integra quattro tecnologie sensoriali avanzate:

Floor Type Detection , il riconoscimento intelligente del tipo di pavimento, che consente l’ottimizzazione della potenza in tempo reale su tappeti o pavimenti duri;

, che consente l’ottimizzazione della potenza in tempo reale su tappeti o pavimenti duri; LightSense aggiornato, una luce frontale grandangolare a 150°, che illumina e rivela particelle di polvere fino a 0,02 mm;

EdgeSense avanzato , triplo rilevamento dei bordi con aumento automatico della potenza di aspirazione in prossimità alle pareti;

, triplo rilevamento dei bordi con aumento automatico della potenza di aspirazione in prossimità alle pareti; DustSense, per regolare automaticamente la potenza in base alla quantità di polvere rilevata.

PURE ONE A90S si distingue anche per la sua potenza di aspirazione di 270AW, la Clogless Master Technology, che gestisce detriti di grandi dimensioni senza bisogno di chinarsi, e un’autonomia di 105 minuti con una sola ricarica. È il modello più avanzato della serie PURE ONE.

Pulizia professionale dei tessuti domestici

Per la pulizia profonda di tappeti e moquette, CARPET ONE Cruiser unisce potenza e versatilità, rimuovendo sporco, macchie e allergeni da ogni superficie tessile. È la scelta ideale per chi cerca un ambiente sano e accogliente, anche nelle aree più vissute della casa.

Nuove frontiere dell’innovazione per Tineco

In occasione di IFA 2025, Tineco non si limita alle soluzioni per la cura dei pavimenti ma amplia il proprio raggio d’azione nel settore smart kitchen B2B con CHIERE ONE Biz, che combina automazione e digitalizzazione nella gestione degli ingredienti. A testimonianza del percorso di crescita verso nuove frontiere smart, l’azienda presenta anche un dispenser d’acqua di nuova generazione, ulteriore dimostrazione del suo impegno nell’innovazione e nell’uso intelligente delle risorse domestiche.

Tineco ti aspetta a IFA 2025 (stand H9-114) fino al 9 settembre.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 19,5 milioni di famiglie e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

Fonte: Business Wire