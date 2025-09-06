L'ambasciatrice di Amazfit Ruth Croft vince la gara UTMB 2025

La runner professionista di ultra trail ha dominato la gara UTMB indossando la Helio Strap di Amazfit e il nuovo smartwatch T-Rex 3 Pro di Amazfit

CHAMONIX, Francia: Amazfit, un marchio leader a livello mondiale di dispositivi indossabili intelligenti di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), è entusiasta di celebrare il successo di Ruth Croft all'UTMB 2025, guadagnando il primo posto in classifica e completando la gara UTMB in 22 ore, 56 minuti e 23 secondi. È la prima donna a vincere le gare OCC, CCC e ora UTMB.

Riconosciuta come l'apice del trail running, la UTMB è la prestigiosa gara che attrae ogni anno nella regione del Monte Bianco i massimi atleti e migliaia di appassionati della specialità sportiva.

Fonte: Business Wire