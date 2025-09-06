▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Lenovo presenta il suo portafoglio completo di dispositivi basati sull'AI ed esperienze nei settori Consumer, Business e Mobile

Al Lenovo™ Innovation World 2025, Lenovo ha presentato il portafoglio delle sue ultime novità basate sull'intelligenza artificiale. Da PC performanti, a tablet intelligenti, da dispositivi per gioc...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 06/09/2025

Business Wire

BERLINO: Al Lenovo™ Innovation World 2025, Lenovo ha presentato il portafoglio delle sue ultime novità basate sull'intelligenza artificiale. Da PC performanti, a tablet intelligenti, da dispositivi per giochi immersivi a smartphone Motorola, la nuova serie riflette la visione di Lenovo di Smarter AI for All — portando l'AI generativa e l'intelligenza ibrida nei flussi di lavoro di tutti i giorni, nella creatività e nell'intrattenimento.

“Da fattori di forma adattiva e postazioni di lavoro pronte per l'AI al gaming palmare, ai tablet per creatori, agli smartphone abilitati alla Moto AI, Lenovo continua a ridefinire le capacità della tecnologia per le persone e le aziende nell'era dell'AI”, ha dichiarato Luca Rossi , Presidente dell'Intelligent Devices Group di Lenovo.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.