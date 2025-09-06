Lenovo presenta il suo portafoglio completo di dispositivi basati sull'AI ed esperienze nei settori Consumer, Business e Mobile

BERLINO: Al Lenovo™ Innovation World 2025, Lenovo ha presentato il portafoglio delle sue ultime novità basate sull'intelligenza artificiale. Da PC performanti, a tablet intelligenti, da dispositivi per giochi immersivi a smartphone Motorola, la nuova serie riflette la visione di Lenovo di Smarter AI for All — portando l'AI generativa e l'intelligenza ibrida nei flussi di lavoro di tutti i giorni, nella creatività e nell'intrattenimento.

“Da fattori di forma adattiva e postazioni di lavoro pronte per l'AI al gaming palmare, ai tablet per creatori, agli smartphone abilitati alla Moto AI, Lenovo continua a ridefinire le capacità della tecnologia per le persone e le aziende nell'era dell'AI”, ha dichiarato Luca Rossi , Presidente dell'Intelligent Devices Group di Lenovo.

Fonte: Business Wire