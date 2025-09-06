Amazfit lancia T-Rex 3 Pro Smartwatch, un robusto modello in titanio con torcia integrata

Amazfit, un marchio leader a livello mondiale di dispositivi indossabili intelligenti di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), oggi annuncia il modello Amazfit T-Rex 3 Pro ideato per trail runner, a...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 06/09/2025
Progettato per atleti di endurance, il T-Rex 3 Pro è disponibile in due misure e aggiunge mappatura offline migliorata con pianificazione automatica del percorso
BERLINO: Amazfit, un marchio leader a livello mondiale di dispositivi indossabili intelligenti di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), oggi annuncia il modello Amazfit T-Rex 3 Pro ideato per trail runner, atleti di endurance ed esploratori outdoor. L'ultima creazione della linea T-Rex 3, T-Rex 3 Pro parte dal suo predecessore con materiali aggiornati, mappatura migliorata, torcia, speaker e microfono integrato, vetro zaffiro e altro. KIT STAMPA DISPONIBILE QUI.
Fonte: Business Wire