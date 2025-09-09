Second Front Systems lancerà la piattaforma Game Warden® sull'AWS European Sovereign Cloud

La disponibilità sull'AWS European Sovereign Cloud consentirà di ottenere più rapidamente la conformità e la distribuzione come ISV, nel rispetto dei severi requisiti di sovranità dei dati.

WILMINGTON, Delaware: Second Front Systems (2F), partner tecnologico nella Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN), ha annunciato oggi che la sua piattaforma 2F Game Warden® sarà disponibile su AWS European Sovereign Cloud. L'annuncio ribadisce le vaste competenze tecniche e il comprovato successo clienti di Second Front nel fornire soluzioni di sicurezza su AWS.

Le organizzazioni in tutta Europa si trovano a gestire requisiti normativi complessi, tra cui lo standard C5 in Germania e il regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA) e la direttiva NIS2 nell'UE. La disponibilità di 2F Game Warden su AWS European Sovereign Cloud offre una soluzione pre-convalidata che aiuta i clienti a soddisfare questi severi requisiti di conformità mantenendo la residenza dei dati entro i confini dell'UE.

"La sovranità digitale non si limita alla conformità, ma consiste anche nel creare fiducia e resilienza", ha affermato Tyler Sweatt, CEO di Second Front. "Con l'introduzione di Game Warden su AWS European Sovereign Cloud, aiutiamo i governi e gli innovatori a muoversi più rapidamente e a offrire capacità mission-critical con sicurezza. Ciò consente ai governi europei di sfruttare con sicurezza la potenza del cloud senza mettere a repentaglio i severi requisiti di sovranità o di sicurezza".

2F Game Warden offre alle organizzazioni un ambiente sicuro e conforme per ospitare e gestire applicazioni mission-critical. Grazie alle certificazioni ereditate, alla gestione automatizzata delle politiche e al monitoraggio continuo, la piattaforma riduce notevolmente il tempo e i costi tipicamente necessari per ottenere le certificazioni europee.

Questo annuncio è stato dato sulla scia dello slancio su base internazionale di Second Front, compresa la sua collaborazione con la NATO e il Ministero della Difesa britannico per accelerare l'adozione di software sicuri per le missioni alleate. 2F Game Warden sarà disponibile dopo il lancio di AWS European Sovereign Cloud alla fine del 2025, supportando diverse regioni europee.

Informazioni su Second Front Systems

Second Front Systems (2F) è un'azienda di software di pubblica utilità che fornisce software per il mondo libero. Eliminiamo gli ostacoli che rallentano l'innovazione, garantendo uno sviluppo e un'implementazione più rapidi e sicuri del software nelle reti governative e regolamentate. Creata da esperti di sicurezza nazionale e sostenuta da capitali di rischio di alto livello, la nostra piattaforma gode della fiducia delle principali organizzazioni mondiali per ridurre i tempi di implementazione da anni a settimane. Interveniamo rapidamente, risolviamo problemi complessi e forniamo funzionalità affidabili dove sono maggiormente richieste. Il nostro lavoro rafforza la sicurezza globale e offre agli Stati Uniti e ai loro alleati un vantaggio competitivo duraturo. Per saperne di più, visitare il sito secondfront.com.

Fonte: Business Wire