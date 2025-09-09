ASTRAUX ridefinisce la mobilità urbana: SEV sconvolge il mercato europeo a partire da soli 5.999 €

BERLIN: ASTRAUX, un marchio di tecnologia lifestyle con sede a Dubai, ha presentato tre nuovi modelli il 4 settembre a Berlino. Il pezzo forte è stata una piccola auto elettrica di tendenza al prezzo di 5.999 euro, che ha attirato grande attenzione durante l'attesissimo lancio globale del prodotto.

Il lancio ha attirato oltre 200 media internazionali, leader del settore e influencer tecnologici, con 1,2 milioni di spettatori in diretta streaming. Durante l’evento, 10 partner hanno firmato ordini per oltre 30.000 veicoli elettrici, segnando una tappa fondamentale nell'espansione globale del marchio.

ASTRAUX Mini EV | 5.990 € Ridefinisce la mobilità urbana divertente

Con un prezzo di lancio di 5.990 €, l'ASTRAUX Mini EV rende la mobilità personale accessibile. Il suo design compatto ed elegante ha attirato immediatamente le folle. Principali caratteristiche:

Guida a partire dai 14 anni in alcuni paesi europei.

Design accattivante con tetto panoramico in vetro e visibilità a 360°.

Intrattenimento con karaoke integrato, illuminazione ambientale e modalità “party car”.

ASTRAUX Robot di compagnia Aimon

Un compagno interattivo dotato di intelligenza artificiale emotiva che reagisce al tatto, al movimento e all'umore, con risposte dinamiche e “modalità sorpresa” nascoste.

ASTRAUX Smart Glasses

Gli ASTRAUX Smart Glasses (79 euro) uniscono stile e funzionalità. Include occhiali da sole UV400, interazione AI, una fotocamera da 8 MP, audio open-ear e integrazione ChatGPT per la traduzione e il controllo vocale.

Visione del brand ASTRAUX

Guidata dalla filosofia “Style it. Live it. Show it.”, ASTRAUX ispira un nuovo stile di vita globale in cui tecnologia, design e convenienza si incontrano. Berlino segna l'inizio della sua espansione europea, con piani di crescita attraverso partnership locali, programmi di test drive e campagne di pre-ordine.

Replay del lancio: https://youtu.be/oYBx-ZL95Qc?si=4UijI9cCx0szjMdg

Prenota il Mini EV: https://astra-ux.com/fr/products/al6-al7

https://fr.aliexpress.com/item/1005009863876683.html?gatewayAdapt=glo2fra4itemAdapt

Offerte di lancio a tempo limitato (fino al 6 settembre)

Pass di prenotazione a 9,9 €; cancellabile prima del 4 dicembre.

Prezzo early bird ASTRAUX AL7: 7.990 €

Prezzo early bird ASTRAUX AL6: 5.990 €

