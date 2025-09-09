TON Strategy Company comunica il valore delle attività di tesoreria per azione e nomina Cantor Fitzgerald come agente per il riacquisto di azioni proprie

La società comunica un valore delle attività di tesoreria per azione pari a 11,90 dollari USA1 al 7 settembre 2025

Ha preso il via il programma di riacquisto azionario da 250 milioni di dollari autorizzato dal consiglio di amministrazione, con Cantor Fitzgerald in qualità di agente per il riacquisto di azioni proprie

La notizia fa seguito alla pubblicazione, in data 5 settembre 2025, del messaggio del presidente, in cui vengono delineate strategie di crescita e opportunità dell'azienda

LAS VEGAS: TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la "Società"), una società di tesoreria di asset digitali attiva nei Toncoin ($TON), oggi ha reso noto che al 7 settembre 2025 il valore delle sue attività di tesoreria per azione era pari a 11,90 dollari. La società ha confermato anche di aver scelto Cantor Fitzgerald & Co., leader nei servizi finanziari a livello mondiale, come agente non esclusivo per il riacquisto di azioni proprie nell'ambito del programma di buyback azionario da 250 milioni di dollari annunciato in precedenza.

Fonte: Business Wire