TON Strategy Company comunica il valore delle attività di tesoreria per azione e nomina Cantor Fitzgerald come agente per il riacquisto di azioni proprie

Autore: Business Wire
Pubblicato il: 09/09/2025
LAS VEGAS: TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) (la "Società"), una società di tesoreria di asset digitali attiva nei Toncoin ($TON), oggi ha reso noto che al 7 settembre 2025 il valore delle sue attività di tesoreria per azione era pari a 11,90 dollari. La società ha confermato anche di aver scelto Cantor Fitzgerald & Co., leader nei servizi finanziari a livello mondiale, come agente non esclusivo per il riacquisto di azioni proprie nell'ambito del programma di buyback azionario da 250 milioni di dollari annunciato in precedenza.
