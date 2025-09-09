Zero Networks favorisce l'adozione delle nuove linee guida sulla microsegmentazione zero trust della CISA

Un recente sondaggio condotto da EMA ha scoperto che oltre il 96% degli intervistati considerano la microsegmentazione estremamente o molto importante per la difesa informatica; e ora le ultime linee guida della CISA danno alle organizzazioni una traccia per dare la priorità alla prevenzione del movimento laterale

ORLANDO, Fla.: Zero Networks, azienda leader nella sicurezza zero trust, è la soluzione ideale per supportare le organizzazioni che cercano di seguire le nuove linee guida sulla microsegmentazione zero trust della CISA. Mentre la microsegmentazione viene da tempo considerata complessa e di nicchia, un nuovo sondaggio condotto da Enterprise Management Associates (EMA) segna un punto di svolta nell'atteggiamento nei confronti della microsegmentazione: secondo il 96% degli intervistati, la microsegmentazione è estremamente o molto importante per la difesa informatica.

I risultati del sondaggio EMA, dettagliati di seguito, sono giunti solo settimane prima della pubblicazione da parte della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA, Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture) delle linee guida ufficiali sulla microsegmentazione per favorire l'architettura zero trust. Le linee guida della CISA rafforzano l'urgenza per le aziende e gli enti governativi di adottare la microsegmentazione come colonna portante della moderna difesa informatica per bloccare i movimenti laterali e contenere minacce come il ransomware. Analogamente, lo studio di EMA rivela il sentimento del settore relativamente ai più grandi vantaggi della microsegmentazione e le capacità principali che continueranno a distinguere le soluzioni principali dagli approcci tradizionali.

The Maturing Microsegmentation Market – Il rapporto dello studio EMA del giugno 2025

EMA ha intervistato 145 professionisti informatici, operatori di sicurezza informatica e leader del settore tecnologico in tutte le verticali per ottenere informazioni dettagliate sulle loro prospettive relativamente alle soluzioni di microsegmentazione. I risultati principali comprendono:

È significativo il fatto che il 33,1% degli intervistati abbia citato la capacità di mettere in quarantena e contenere istantaneamente le minacce come il vantaggio più utile: segno che le organizzazioni stanno spostando l'attenzione verso una reazione rapida agli incidenti e una limitazione del raggio d'azione degli attacchi. Anche arrestare il movimento laterale e contrastare il ransomware (20,7%), rispettare i requisiti di conformità e assicurazione informatica (14,5%) e garantire la continuità operativa (11,7%) sono stati riconosciuti come elementi importanti.

Oltre il contenimento, lo studio mostra ciò che le aziende si aspettano per il futuro: L'82,8% considera la creazione automatizzata delle politiche e la gestione del ciclo di vita estremamente importanti entro i prossimi 1–2 anni. Il 47,6% ha visto la scoperta rapida e automatizzata e il tagging degli asset come critica per distinguersi in futuro. Il 50,3% considera estremamente importante l'integrazione con autenticazione a più fattori (MFA) per garantire l'accesso privilegiato.



“Quando abbiamo condotto questa ricerca, volevamo sapere se la microsegmentazione aveva superato la soglia da tecnologia di nicchia a strategia aziendale essenziale”, ha dichiarato Chris Steffen, Vicepresidente di Research in EMA. “I dati sono inequivocabili: la microsegmentazione ora è fondamentale. Le organizzazioni apprezzano la sua capacità di contenere istantaneamente le minacce, e richiedono automazione e integrazione con gestione di identità e accesso per rendere le proprie difese a prova di futuro”.

A differenza degli approcci tradizionali che richiedono agenti, scrittura manuale delle regole e progetti pluriennali, Zero Networks offre una microsegmentazione che si allinea direttamente alla richiesta di ampia adozione da parte della CISA: automatizzata, senza agenti e implementabile in pochi giorni. Il motore di automazione deterministica dell'azienda elimina la complessità che storicamente ha reso la microsegmentazione fuori portata, creando e gestendo politiche senza tentativi soggetti a errori. Con la scoperta dinamica delle risorse integrata, la segmentazione delle identità e l'autenticazione a più fattori (MFA) a livello di rete, Zero Networks consente alle organizzazioni di ogni dimensione di impedire il movimento laterale e contenere il ransomware, senza aggiungere alcun onere operativo.

“Le aziende non pensano più solo alla rilevazione: ora danno priorità alla prevenzione con contenimento immediato e resilienza. Grazie a Zero Networks, le reti si difendono grazie alla loro progettazione; non è necessario individuare, mitigare o limitare niente perché se qualcuno entra nella rete semplicemente non può andare oltre né provocare danni”, ha dichiarato Benny Lakunishok , CEO di Zero Networks. “Attribuiamo grande valore al contributo della CISA in questa conversazione, e ci auguriamo che assieme ai risultati del sondaggio EMA, le organizzazioni inizieranno ad avere più fiducia nella microsegmentazione come strategia realizzabile non solo per le organizzazioni più mature”.

Scoprite come la microsegmentazione può essere semplice, automatizzata e allineata con le ultime linee guida della CISA nella serie di webinar Containment Island di Zero Networks che inizierà questo settembre. Ascoltate i pareri degli esperti di cybersecurity, e partecipate al concorso per vincere un viaggio al Four Seasons Bahamas. Prenotate il vostro posto (sulla spiaggia) qui.

​​Informazioni su Zero Networks

Zero Networks sta rivoluzionando la sicurezza delle reti con la sua soluzione di facile microsegmentazione che arresta il ransomware e implementa in giorni, non anni. Automatizzando l'asset tagging e la creazione di politiche, Zero Networks fa risparmiare alle aziende in media l'86% dei costi totali di proprietà rispetto alle soluzioni di microsegmentazione tradizionali che si basano su laboriosi processi manuali. Assieme a soluzioni avanzate di segmentazione dell'identità e accesso alla rete Zero Trust, e rafforzata dall'autenticazione a più fattori (MFA) a livello di rete, la piattaforma Zero Networks accelera le iniziative zero trust nelle aziende di ogni dimensione. Questo approccio completo consente alle organizzazioni di bloccare gli attacchi di movimento laterale, superare i requisiti di conformità, ottenere punteggi di audit di alto livello e superare ogni test di penetrazione. Per maggiori informazioni, visitare zeronetworks.com.

Fonte: Business Wire